https://ria.ru/20241126/udar-1985892075.html
Израильская армия сообщила об ударах по целям "Хезболлы" в Ливане
Израильская армия сообщила об ударах по целям "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 26.11.2024
Израильская армия сообщила об ударах по целям "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении во вторник вечером ударов по девяти целям ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана,... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T23:09
2024-11-26T23:09
2024-11-26T23:09
в мире
бейрут
ливан
израиль
биньямин нетаньяху
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752313_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_be3a359bc617130765a64ee1c3546a60.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении во вторник вечером ударов по девяти целям ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана, в том числе в Бейруте. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что израильская боевая авиация нанесла два удара по району Джнах в Бейруте рядом с посольством Кувейта. "ВВС Израиля в продолжение более ранних ударов провели разведывательные удары по девяти террористическим целям, являющимся компонентами финансового управления и систем "Хезболлах" в районах Бейрута, Сидона, Тира и Бекаа", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Отмечается, что цели включали складское помещение, филиалы исламской банковской ассоциации Кард аль-Хасан и пункт обмена валюты, который, как утверждается, использовался для финансирования военной деятельности "Хезболлах". Ранее во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о вынесении на утверждение кабинета министров американского плана по прекращению огня с Ливаном.
https://ria.ru/20241113/islam-1983370848.html
бейрут
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752313_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aaa0b2e89e60da9bd7e96b5a7a000c96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бейрут, ливан, израиль, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Ливан, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская армия сообщила об ударах по целям "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ сообщил об ударах по 9 целям "Хезболлы" в Ливане