https://ria.ru/20241126/udar-1985892075.html

Израильская армия сообщила об ударах по целям "Хезболлы" в Ливане

Израильская армия сообщила об ударах по целям "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 26.11.2024

Израильская армия сообщила об ударах по целям "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении во вторник вечером ударов по девяти целям ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана,... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T23:09

2024-11-26T23:09

2024-11-26T23:09

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении во вторник вечером ударов по девяти целям ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана, в том числе в Бейруте. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что израильская боевая авиация нанесла два удара по району Джнах в Бейруте рядом с посольством Кувейта. "ВВС Израиля в продолжение более ранних ударов провели разведывательные удары по девяти террористическим целям, являющимся компонентами финансового управления и систем "Хезболлах" в районах Бейрута, Сидона, Тира и Бекаа", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Отмечается, что цели включали складское помещение, филиалы исламской банковской ассоциации Кард аль-Хасан и пункт обмена валюты, который, как утверждается, использовался для финансирования военной деятельности "Хезболлах". Ранее во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о вынесении на утверждение кабинета министров американского плана по прекращению огня с Ливаном.

https://ria.ru/20241113/islam-1983370848.html

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в мире, бейрут, ливан, израиль, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024