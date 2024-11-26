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Израильская армия сообщила об ударах по целям "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 26.11.2024
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23:09 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/udar-1985892075.html
Израильская армия сообщила об ударах по целям "Хезболлы" в Ливане
Израильская армия сообщила об ударах по целям "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 26.11.2024
Израильская армия сообщила об ударах по целям "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении во вторник вечером ударов по девяти целям ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана,... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T23:09
2024-11-26T23:09
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биньямин нетаньяху
хезболла
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении во вторник вечером ударов по девяти целям ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана, в том числе в Бейруте. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что израильская боевая авиация нанесла два удара по району Джнах в Бейруте рядом с посольством Кувейта. "ВВС Израиля в продолжение более ранних ударов провели разведывательные удары по девяти террористическим целям, являющимся компонентами финансового управления и систем "Хезболлах" в районах Бейрута, Сидона, Тира и Бекаа", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Отмечается, что цели включали складское помещение, филиалы исламской банковской ассоциации Кард аль-Хасан и пункт обмена валюты, который, как утверждается, использовался для финансирования военной деятельности "Хезболлах". Ранее во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о вынесении на утверждение кабинета министров американского плана по прекращению огня с Ливаном.
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в мире, бейрут, ливан, израиль, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Ливан, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская армия сообщила об ударах по целям "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ сообщил об ударах по 9 целям "Хезболлы" в Ливане

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении во вторник вечером ударов по девяти целям ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана, в том числе в Бейруте.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что израильская боевая авиация нанесла два удара по району Джнах в Бейруте рядом с посольством Кувейта.
"ВВС Израиля в продолжение более ранних ударов провели разведывательные удары по девяти террористическим целям, являющимся компонентами финансового управления и систем "Хезболлах" в районах Бейрута, Сидона, Тира и Бекаа", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Отмечается, что цели включали складское помещение, филиалы исламской банковской ассоциации Кард аль-Хасан и пункт обмена валюты, который, как утверждается, использовался для финансирования военной деятельности "Хезболлах".
Ранее во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о вынесении на утверждение кабинета министров американского плана по прекращению огня с Ливаном.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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