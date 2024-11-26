https://ria.ru/20241126/udar-1985878803.html
НАТО намерена продолжить оказывать помощь Украине, несмотря на "Орешник"
НАТО намерена продолжить оказывать помощь Украине, несмотря на "Орешник" - РИА Новости, 26.11.2024
НАТО намерена продолжить оказывать помощь Украине, несмотря на "Орешник"
НАТО продолжит оказывать военную помощь Киеву после удара Вооруженных сил России "Орешником" по объекту ВПК Украины в Днепропетровске в ответ на атаки ВСУ... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T20:26
2024-11-26T20:26
2024-11-26T23:50
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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. НАТО продолжит оказывать военную помощь Киеву после удара Вооруженных сил России "Орешником" по объекту ВПК Украины в Днепропетровске в ответ на атаки ВСУ западными дальнобойными ракетами, сообщает пресс-служба альянса. Ранее во вторник в Брюсселе по инициативе Киева прошло заседание Совета НАТО — Украина на уровне постоянных представителей."В ходе встречи союзники НАТО подтвердили поддержку Украины. <...> Как ранее заявляла официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла, использование таких средств (ракетные системы средней дальности "Орешник". — Прим. ред.) не изменит ход конфликта и не заставит союзников по НАТО отказаться от помощи Украине", — говорится в сообщении.В минувший четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии — не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Первый запуск ракеты "Орешник", В мире
НАТО намерена продолжить оказывать помощь Украине, несмотря на "Орешник"
НАТО заявила, что продолжит оказывать помощь ВСУ после удара РФ "Орешником"