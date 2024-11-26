Рейтинг@Mail.ru
Число жертв удара ЦАХАЛ по Бейруту выросло до десяти, заявили в Ливане - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/udar-1985878126.html
Число жертв удара ЦАХАЛ по Бейруту выросло до десяти, заявили в Ливане
Число жертв удара ЦАХАЛ по Бейруту выросло до десяти, заявили в Ливане - РИА Новости, 26.11.2024
Число жертв удара ЦАХАЛ по Бейруту выросло до десяти, заявили в Ливане
Число жертв удара израильских ВВС по зданиям в районе Нувейри и Барбур в центре Бейрута возросло до 10 человек, 47 граждан получили ранения, сообщается в... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T20:17
2024-11-26T20:17
в мире
бейрут
ливан
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977264510_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_73e2a88bcb605c660aacc52f11908a1e.jpg
БЕЙРУТ, 26 ноя — РИА Новости. Число жертв удара израильских ВВС по зданиям в районе Нувейри и Барбур в центре Бейрута возросло до 10 человек, 47 граждан получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. Ранее минздрав сообщил о гибели троих мирных граждан и ранении еще десяти человек в результате авиаудара в районе Нувейри. "По обновленным данным в результате удара враждебного Израиля по Нувейри погибли 10 человек и 37 получили ранения", - написано в заявлении. В отчете по жертвам в Барбур отмечено, что, "по предварительным данным, погибли три человека, были найдены части тел, они переданы специалистам для установления личностей. Ранения получили десять граждан",- написано в коммюнике.
https://ria.ru/20241113/islam-1983370848.html
бейрут
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977264510_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_06aa33dd18a7230691f308eb07e867e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бейрут, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Число жертв удара ЦАХАЛ по Бейруту выросло до десяти, заявили в Ливане

Минздрав Ливана: при ударе ЦАХАЛ по Бейруту погибли 10 человек, 47 пострадали

© AP Photo / Leo CorreaИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 26 ноя — РИА Новости. Число жертв удара израильских ВВС по зданиям в районе Нувейри и Барбур в центре Бейрута возросло до 10 человек, 47 граждан получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
Ранее минздрав сообщил о гибели троих мирных граждан и ранении еще десяти человек в результате авиаудара в районе Нувейри.
"По обновленным данным в результате удара враждебного Израиля по Нувейри погибли 10 человек и 37 получили ранения", - написано в заявлении.
В отчете по жертвам в Барбур отмечено, что, "по предварительным данным, погибли три человека, были найдены части тел, они переданы специалистам для установления личностей. Ранения получили десять граждан",- написано в коммюнике.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Исламский мир стоит на пороге объединения
13 ноября, 08:00
 
В миреБейрутЛиванИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала