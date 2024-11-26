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Число жертв удара ЦАХАЛ по Бейруту выросло до десяти, заявили в Ливане
Число жертв удара ЦАХАЛ по Бейруту выросло до десяти, заявили в Ливане - РИА Новости, 26.11.2024
Число жертв удара ЦАХАЛ по Бейруту выросло до десяти, заявили в Ливане
Число жертв удара израильских ВВС по зданиям в районе Нувейри и Барбур в центре Бейрута возросло до 10 человек, 47 граждан получили ранения, сообщается в... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T20:17
2024-11-26T20:17
2024-11-26T20:17
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БЕЙРУТ, 26 ноя — РИА Новости. Число жертв удара израильских ВВС по зданиям в районе Нувейри и Барбур в центре Бейрута возросло до 10 человек, 47 граждан получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. Ранее минздрав сообщил о гибели троих мирных граждан и ранении еще десяти человек в результате авиаудара в районе Нувейри. "По обновленным данным в результате удара враждебного Израиля по Нувейри погибли 10 человек и 37 получили ранения", - написано в заявлении. В отчете по жертвам в Барбур отмечено, что, "по предварительным данным, погибли три человека, были найдены части тел, они переданы специалистам для установления личностей. Ранения получили десять граждан",- написано в коммюнике.
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в мире, бейрут, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Число жертв удара ЦАХАЛ по Бейруту выросло до десяти, заявили в Ливане
Минздрав Ливана: при ударе ЦАХАЛ по Бейруту погибли 10 человек, 47 пострадали
БЕЙРУТ, 26 ноя — РИА Новости. Число жертв удара израильских ВВС по зданиям в районе Нувейри и Барбур в центре Бейрута возросло до 10 человек, 47 граждан получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
Ранее минздрав сообщил о гибели троих мирных граждан и ранении еще десяти человек в результате авиаудара в районе Нувейри.
"По обновленным данным в результате удара враждебного Израиля
по Нувейри погибли 10 человек и 37 получили ранения", - написано в заявлении.
В отчете по жертвам в Барбур отмечено, что, "по предварительным данным, погибли три человека, были найдены части тел, они переданы специалистам для установления личностей. Ранения получили десять граждан",- написано в коммюнике.