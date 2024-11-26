https://ria.ru/20241126/udar-1985847864.html

Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" в Бейруте

Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 26.11.2024

Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" в Бейруте

ВВС Израиля нанесли удары по 20 объектам движения "Хезболлах" в Бейруте за две минуты, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T17:51

2024-11-26T17:51

2024-11-26T17:51

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армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удары по 20 объектам движения "Хезболлах" в Бейруте за две минуты, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Армия обороны Израиля завершила атаку на 20 террористических целей в Бейруте за 120 секунд, используя восемь истребителей. Ударам подверглись в том числе семь целей "Хезболлах" по управлению и хранению финансовых средств .... включая филиалы ассоциации Аль-Карч Аль-Хасан, которые используются "Хезболлах" для сбора и хранения террористических средств", - говорится в сообщении. Минобороны Израиля в свою очередь сообщило, что министр обороны Исраэль Кац во вторник в присутствии высокопоставленных военных одобрил продолжение наступательных операций на северном фронте. Ранее ЦАХАЛ анонсировал удары по 20 целям "Хезболлах" в Бейруте. Атака была совершена на фоне ожиданий о скором объявлении режима прекращения огня в рамках американского плана урегулирования.

https://ria.ru/20241125/reuters-1985656150.html

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в мире, израиль, бейрут, исраэль кац, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024