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Кравцов рассказал, когда в школах появятся единые госучебники
Кравцов рассказал, когда в школах появятся единые госучебники - РИА Новости, 26.11.2024
Кравцов рассказал, когда в школах появятся единые госучебники
Единые государственные учебники по различным предметам должны появиться во всех школах России до 2029 года, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T17:15
2024-11-26T17:15
2024-11-26T18:17
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Единые государственные учебники по различным предметам должны появиться во всех школах России до 2029 года, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. "Сейчас мы готовим единые учебники по остальным предметам (помимо учебников по истории и обществознанию - ред.). И до 2029 года планируем, что все школы будут учиться по единым государственным учебникам", - сказал Кравцов на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова.
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общество, россия, сергей кравцов, рэу имени г. в. плеханова, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов рассказал, когда в школах появятся единые госучебники
Кравцов: единые госучебники должны появиться во всех школах до 2029 года