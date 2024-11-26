Рейтинг@Mail.ru
Кравцов рассказал, когда в школах появятся единые госучебники - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 26.11.2024 (обновлено: 18:17 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/uchebniki-1985843113.html
Кравцов рассказал, когда в школах появятся единые госучебники
Кравцов рассказал, когда в школах появятся единые госучебники - РИА Новости, 26.11.2024
Кравцов рассказал, когда в школах появятся единые госучебники
Единые государственные учебники по различным предметам должны появиться во всех школах России до 2029 года, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T17:15
2024-11-26T18:17
общество
россия
сергей кравцов
рэу имени г. в. плеханова
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968490155_0:125:3341:2004_1920x0_80_0_0_4cdcfe6e8666ca9b0cb23efef0f294bc.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Единые государственные учебники по различным предметам должны появиться во всех школах России до 2029 года, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. "Сейчас мы готовим единые учебники по остальным предметам (помимо учебников по истории и обществознанию - ред.). И до 2029 года планируем, что все школы будут учиться по единым государственным учебникам", - сказал Кравцов на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова.
https://ria.ru/20241104/shkola-1981828523.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968490155_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_a150c4ac960237d0c267d622e4b1bd5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кравцов, рэу имени г. в. плеханова, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов рассказал, когда в школах появятся единые госучебники

Кравцов: единые госучебники должны появиться во всех школах до 2029 года

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкШкольные учебники
Школьные учебники - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Школьные учебники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Единые государственные учебники по различным предметам должны появиться во всех школах России до 2029 года, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
"Сейчас мы готовим единые учебники по остальным предметам (помимо учебников по истории и обществознанию - ред.). И до 2029 года планируем, что все школы будут учиться по единым государственным учебникам", - сказал Кравцов на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова.
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
В России все школы перейдут на новые учебники по обществознанию
4 ноября, 19:43
 
ОбществоРоссияСергей КравцовРЭУ имени Г. В. ПлехановаСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала