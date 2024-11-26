https://ria.ru/20241126/uchebniki-1985843113.html

Кравцов рассказал, когда в школах появятся единые госучебники

Кравцов рассказал, когда в школах появятся единые госучебники - РИА Новости, 26.11.2024

Кравцов рассказал, когда в школах появятся единые госучебники

Единые государственные учебники по различным предметам должны появиться во всех школах России до 2029 года, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T17:15

2024-11-26T17:15

2024-11-26T18:17

общество

россия

сергей кравцов

рэу имени г. в. плеханова

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968490155_0:125:3341:2004_1920x0_80_0_0_4cdcfe6e8666ca9b0cb23efef0f294bc.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Единые государственные учебники по различным предметам должны появиться во всех школах России до 2029 года, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. "Сейчас мы готовим единые учебники по остальным предметам (помимо учебников по истории и обществознанию - ред.). И до 2029 года планируем, что все школы будут учиться по единым государственным учебникам", - сказал Кравцов на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова.

https://ria.ru/20241104/shkola-1981828523.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сергей кравцов, рэу имени г. в. плеханова, социальный навигатор, сн_образование