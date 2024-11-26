https://ria.ru/20241126/tramp-1985847306.html

Трампа попытаются убедить не блокировать сделку по Чагосу, пишет Guardian

Трампа попытаются убедить не блокировать сделку по Чагосу, пишет Guardian - РИА Новости, 26.11.2024

Трампа попытаются убедить не блокировать сделку по Чагосу, пишет Guardian

Джонатан Пауэлл, которого британский премьер Кир Стармер назначил своим советником по вопросам национальной безопасности, направится в Вашингтон, чтобы убедить... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T17:38

2024-11-26T17:38

2024-11-26T17:38

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Джонатан Пауэлл, которого британский премьер Кир Стармер назначил своим советником по вопросам национальной безопасности, направится в Вашингтон, чтобы убедить победителя президентских выборов в США Дональда Трампа не блокировать сделку по передаче Чагоса Маврикию, пишет во вторник газета Guardian со ссылкой на правительственные источники. Ранее издание Independent со ссылкой на источники сообщало, что Трамп намерен блокировать соглашение, согласно которому Великобритания передает суверенитет над архипелагом Чагос, где находится британско-американская военная база, Маврикию. "Советник Кира Стармера по национальной безопасности отправится в Вашингтон на фоне попыток правительства Великобритании убедить Дональда Трампа не разрывать соглашение по островам Чагос", - сказано в статье. Отмечается, что визит пройдет в ближайшие дни, однако переговоры, в которые могут быть вовлечены и другие лица британского правительства, не ограничатся архипелагом. Они станут возможностью для Стармера представить свое правительство будущей администрации Трампа в Белом доме, пишет газета со ссылкой на источник. Администрация еще действующего президента США Джо Байдена ранее приветствовала соглашение между Британией и Маврикием, которое, как ожидается, вступит в силу в следующем году после его ратификации британским парламентом. Великобритания 3 октября объявила о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена британско-американская военная база, по соглашению контроль над которой в течение 99 лет сохранит Лондон. Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года. В 1968 году Маврикий обрел независимость, однако Чагос продолжал оставаться Британской Территорией в Индийском океане. В 1960-х и 1970-х годах население Чагоса депортировали на Сейшельские острова или Маврикий. В 1966 году Британия передала на пятьдесят лет в аренду США крупнейший остров архипелага Диего-Гарсия, на котором была построена американская военная база. В 2016 году аренду продлили до 2036 года. Чагос десятилетиями был предметом споров между Великобританией и Маврикием. В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над островами.

https://ria.ru/20241123/zelenskiy-1985392578.html

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в мире, великобритания, маврикий, сша, дональд трамп, кир стармер, джо байден, оон