https://ria.ru/20241126/tramp-1985781986.html

Трамп предложил девочке миллионы за ее волосы

Трамп предложил девочке миллионы за ее волосы - РИА Новости, 26.11.2024

Трамп предложил девочке миллионы за ее волосы

Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп предложил девочке купить ее волосы за "миллионы". РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T13:42

2024-11-26T13:42

2024-11-26T13:59

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп предложил девочке купить ее волосы за "миллионы". Ранее в социальных сетях и СМИ распространилось видео, на котором Трамп едет за рулем гольф-кара, а затем останавливается рядом с кудрявой темнокожей девочкой и выражает восхищение ее волосами. Как сообщается, запись была сделана на выходных в гольф-клубе Трампа во Флориде. "Мне нравится эта девочка. Мне нравятся ее волосы. Я хочу ее волосы. Я куплю твои волосы, я заплачу тебе миллионы", - заявил Трамп. После чего он ненадолго посалил девочку в гольф-кар, перекинулся с ней парой фраз, сфотографировался, а затем уехал один. При этом 78-летний политик не раскрыл, какую цель могла бы преследовать покупка. Ранее британская газета Daily Mail писала, что, по мнению пластического хирурга в мире знаменитостей Гэри Мотики, знаменитая прическа Дональда Трампа - это результат нескольких пересадок волос. Другой врач, пластический хирург Гэри Линков из Нью-Йорка, также предположил, что политик мог перенести по меньшей мере пять операций по пересадке волос, чтобы восстановить истончившуюся линию их роста.

https://ria.ru/20241126/tramp-1985605233.html

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в мире, сша, флорида, нью-йорк (город), дональд трамп