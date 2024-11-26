https://ria.ru/20241126/tramp-1985700065.html

Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор Смит может остаться без работы

Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор Смит может остаться без работы - РИА Новости, 26.11.2024

Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор Смит может остаться без работы

Спецпрокурор США Джек Смит, занимавшийся расследованием в отношении бывшего президента Дональда Трампа, может лишиться своей должности, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T06:16

2024-11-26T06:16

2024-11-26T06:21

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дональд трамп

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НЬЮ-ЙОРК, 26 ноя - РИА Новости. Спецпрокурор США Джек Смит, занимавшийся расследованием в отношении бывшего президента Дональда Трампа, может лишиться своей должности, заявил РИА Новости бывший адвокат политика-республиканца Джо Такопина. "Я не думаю, что у Джека Смита останется работа", - сказал Такопина. Ранее Смит обратился в окружной суд столичного округа Колумбия с просьбой закрыть дело против избранного президента Трампа, связанное с его предполагаемой ролью в штурме Капитолия в январе 2021 года. В начале ноября американские СМИ сообщили, что Смит может покинуть пост спецпрокурора еще до возвращения Трампа в Белый дом. С ноября 2022 года он возглавляет расследования в отношении экс-президента, включая дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. По данным СМИ, судебное преследование Трампа может быть завершено до официального вступления политика в должность. Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал Смита, называя его "коррумпированным человеком", и обещал уволить его "в течение двух секунд" после своего возвращения в Белый дом.

https://ria.ru/20241126/tramp-1985683594.html

https://ria.ru/20241126/kharris-1985685184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп