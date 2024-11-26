https://ria.ru/20241126/tramp-1985700065.html
Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор Смит может остаться без работы
Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор Смит может остаться без работы - РИА Новости, 26.11.2024
Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор Смит может остаться без работы
Спецпрокурор США Джек Смит, занимавшийся расследованием в отношении бывшего президента Дональда Трампа, может лишиться своей должности, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T06:16
2024-11-26T06:16
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НЬЮ-ЙОРК, 26 ноя - РИА Новости. Спецпрокурор США Джек Смит, занимавшийся расследованием в отношении бывшего президента Дональда Трампа, может лишиться своей должности, заявил РИА Новости бывший адвокат политика-республиканца Джо Такопина. "Я не думаю, что у Джека Смита останется работа", - сказал Такопина. Ранее Смит обратился в окружной суд столичного округа Колумбия с просьбой закрыть дело против избранного президента Трампа, связанное с его предполагаемой ролью в штурме Капитолия в январе 2021 года. В начале ноября американские СМИ сообщили, что Смит может покинуть пост спецпрокурора еще до возвращения Трампа в Белый дом. С ноября 2022 года он возглавляет расследования в отношении экс-президента, включая дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. По данным СМИ, судебное преследование Трампа может быть завершено до официального вступления политика в должность. Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал Смита, называя его "коррумпированным человеком", и обещал уволить его "в течение двух секунд" после своего возвращения в Белый дом.
https://ria.ru/20241126/tramp-1985683594.html
https://ria.ru/20241126/kharris-1985685184.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор Смит может остаться без работы
Экс-адвокат Трампа: спецпрокурор США Смит может лишиться должности
НЬЮ-ЙОРК, 26 ноя - РИА Новости. Спецпрокурор США Джек Смит, занимавшийся расследованием в отношении бывшего президента Дональда Трампа, может лишиться своей должности, заявил РИА Новости бывший адвокат политика-республиканца Джо Такопина.
"Я не думаю, что у Джека Смита останется работа", - сказал Такопина.
Ранее Смит обратился в окружной суд столичного округа Колумбия с просьбой закрыть дело против избранного президента Трампа
, связанное с его предполагаемой ролью в штурме Капитолия в январе 2021 года.
В начале ноября американские СМИ сообщили, что Смит может покинуть пост спецпрокурора еще до возвращения Трампа в Белый дом. С ноября 2022 года он возглавляет расследования в отношении экс-президента, включая дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. По данным СМИ, судебное преследование Трампа может быть завершено до официального вступления политика в должность.
Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал Смита, называя его "коррумпированным человеком", и обещал уволить его "в течение двух секунд" после своего возвращения в Белый дом.