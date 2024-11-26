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Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор Смит может остаться без работы - РИА Новости, 26.11.2024
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06:16 26.11.2024 (обновлено: 06:21 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/tramp-1985700065.html
Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор Смит может остаться без работы
Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор Смит может остаться без работы - РИА Новости, 26.11.2024
Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор Смит может остаться без работы
Спецпрокурор США Джек Смит, занимавшийся расследованием в отношении бывшего президента Дональда Трампа, может лишиться своей должности, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T06:16
2024-11-26T06:21
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НЬЮ-ЙОРК, 26 ноя - РИА Новости. Спецпрокурор США Джек Смит, занимавшийся расследованием в отношении бывшего президента Дональда Трампа, может лишиться своей должности, заявил РИА Новости бывший адвокат политика-республиканца Джо Такопина. "Я не думаю, что у Джека Смита останется работа", - сказал Такопина. Ранее Смит обратился в окружной суд столичного округа Колумбия с просьбой закрыть дело против избранного президента Трампа, связанное с его предполагаемой ролью в штурме Капитолия в январе 2021 года. В начале ноября американские СМИ сообщили, что Смит может покинуть пост спецпрокурора еще до возвращения Трампа в Белый дом. С ноября 2022 года он возглавляет расследования в отношении экс-президента, включая дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. По данным СМИ, судебное преследование Трампа может быть завершено до официального вступления политика в должность. Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал Смита, называя его "коррумпированным человеком", и обещал уволить его "в течение двух секунд" после своего возвращения в Белый дом.
https://ria.ru/20241126/tramp-1985683594.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор Смит может остаться без работы

Экс-адвокат Трампа: спецпрокурор США Смит может лишиться должности

© AP Photo / Steven HirschБывший президент Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена во время обсуждения присяжных по его уголовному делу фальсификации деловой документации в Нью-Йорке
Бывший президент Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена во время обсуждения присяжных по его уголовному делу фальсификации деловой документации в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Steven Hirsch
Бывший президент Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена во время обсуждения присяжных по его уголовному делу фальсификации деловой документации в Нью-Йорке. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 26 ноя - РИА Новости. Спецпрокурор США Джек Смит, занимавшийся расследованием в отношении бывшего президента Дональда Трампа, может лишиться своей должности, заявил РИА Новости бывший адвокат политика-республиканца Джо Такопина.
"Я не думаю, что у Джека Смита останется работа", - сказал Такопина.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Суд в Вашингтоне прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия
Вчера, 00:47
Ранее Смит обратился в окружной суд столичного округа Колумбия с просьбой закрыть дело против избранного президента Трампа, связанное с его предполагаемой ролью в штурме Капитолия в январе 2021 года.
В начале ноября американские СМИ сообщили, что Смит может покинуть пост спецпрокурора еще до возвращения Трампа в Белый дом. С ноября 2022 года он возглавляет расследования в отношении экс-президента, включая дела о незаконном хранении секретных документов и попытке отмены итогов выборов 2020 года. По данным СМИ, судебное преследование Трампа может быть завершено до официального вступления политика в должность.
Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал Смита, называя его "коррумпированным человеком", и обещал уволить его "в течение двух секунд" после своего возвращения в Белый дом.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Штаб Харрис просит пожертвовать на привлечение Трампа к ответственности
Вчера, 01:08
 
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