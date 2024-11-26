https://ria.ru/20241126/tramp-1985692447.html

Трамп пригрозил Мексике и Канаде пошлинами в 25 процентов за наркотрафик

Трамп пригрозил Мексике и Канаде пошлинами в 25 процентов за наркотрафик - РИА Новости, 26.11.2024

Трамп пригрозил Мексике и Канаде пошлинами в 25 процентов за наркотрафик

Избранный президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T03:38

2024-11-26T03:38

2024-11-26T03:38

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мексика

канада

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады из-за неразрешенности проблемы нелегальной иммиграции и притока наркотрафика в страну. "Как всем известно, через Мексику и Канаду в нашу страну в огромных количествах поступают наркотики и преступность. Сейчас караван из тысяч человек из Мексики направляется через нашу открытую границу, и его невозможно остановить. С 20 января я подпишу указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Этот тариф останется в силе, пока наркотики, особенно фентанил, и нелегальные мигранты не прекратят вторжение в нашу страну", - написал Трамп. Он подчеркнул, что Мексика и Канада обладают всеми возможностями для решения проблемы наркотрафика и нелегальной миграции. "Мы требуем, чтобы они использовали эту силу, а до тех пор они должны заплатить большую цену!" - добавил избранный президент. Трамп неоднократно критиковал миграционную политику администрации демократа Джо Байдена, обещая ужесточить контроль на границах и восстановить строительство стены на границе с Мексикой в случае переизбрания.

https://ria.ru/20241126/tramp-1985690362.html

https://ria.ru/20240408/ssha-1938519853.html

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канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мексика, канада, сша, дональд трамп, джо байден