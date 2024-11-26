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Трамп пригрозил Мексике и Канаде пошлинами в 25 процентов за наркотрафик - РИА Новости, 26.11.2024
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03:38 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/tramp-1985692447.html
Трамп пригрозил Мексике и Канаде пошлинами в 25 процентов за наркотрафик
Трамп пригрозил Мексике и Канаде пошлинами в 25 процентов за наркотрафик - РИА Новости, 26.11.2024
Трамп пригрозил Мексике и Канаде пошлинами в 25 процентов за наркотрафик
Избранный президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T03:38
2024-11-26T03:38
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады из-за неразрешенности проблемы нелегальной иммиграции и притока наркотрафика в страну. "Как всем известно, через Мексику и Канаду в нашу страну в огромных количествах поступают наркотики и преступность. Сейчас караван из тысяч человек из Мексики направляется через нашу открытую границу, и его невозможно остановить. С 20 января я подпишу указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Этот тариф останется в силе, пока наркотики, особенно фентанил, и нелегальные мигранты не прекратят вторжение в нашу страну", - написал Трамп. Он подчеркнул, что Мексика и Канада обладают всеми возможностями для решения проблемы наркотрафика и нелегальной миграции. "Мы требуем, чтобы они использовали эту силу, а до тех пор они должны заплатить большую цену!" - добавил избранный президент. Трамп неоднократно критиковал миграционную политику администрации демократа Джо Байдена, обещая ужесточить контроль на границах и восстановить строительство стены на границе с Мексикой в случае переизбрания.
https://ria.ru/20241126/tramp-1985690362.html
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в мире, мексика, канада, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, Мексика, Канада, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп пригрозил Мексике и Канаде пошлинами в 25 процентов за наркотрафик

Трамп пригрозил Мексике и Канаде пошлинами в 25 процентов за открытые границы

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады из-за неразрешенности проблемы нелегальной иммиграции и притока наркотрафика в страну.
"Как всем известно, через Мексику и Канаду в нашу страну в огромных количествах поступают наркотики и преступность. Сейчас караван из тысяч человек из Мексики направляется через нашу открытую границу, и его невозможно остановить. С 20 января я подпишу указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Этот тариф останется в силе, пока наркотики, особенно фентанил, и нелегальные мигранты не прекратят вторжение в нашу страну", - написал Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Трамп обещал дополнительные десять процентов к пошлинам на китайские товары
Вчера, 02:57
Он подчеркнул, что Мексика и Канада обладают всеми возможностями для решения проблемы наркотрафика и нелегальной миграции.
"Мы требуем, чтобы они использовали эту силу, а до тех пор они должны заплатить большую цену!" - добавил избранный президент.
Трамп неоднократно критиковал миграционную политику администрации демократа Джо Байдена, обещая ужесточить контроль на границах и восстановить строительство стены на границе с Мексикой в случае переизбрания.
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В миреМексикаКанадаСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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