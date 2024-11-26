Трамп пригрозил Мексике и Канаде пошлинами в 25 процентов за наркотрафик
Трамп пригрозил Мексике и Канаде пошлинами в 25 процентов за открытые границы
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады из-за неразрешенности проблемы нелегальной иммиграции и притока наркотрафика в страну.
"Как всем известно, через Мексику и Канаду в нашу страну в огромных количествах поступают наркотики и преступность. Сейчас караван из тысяч человек из Мексики направляется через нашу открытую границу, и его невозможно остановить. С 20 января я подпишу указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Этот тариф останется в силе, пока наркотики, особенно фентанил, и нелегальные мигранты не прекратят вторжение в нашу страну", - написал Трамп.
Он подчеркнул, что Мексика и Канада обладают всеми возможностями для решения проблемы наркотрафика и нелегальной миграции.
"Мы требуем, чтобы они использовали эту силу, а до тех пор они должны заплатить большую цену!" - добавил избранный президент.
Трамп неоднократно критиковал миграционную политику администрации демократа Джо Байдена, обещая ужесточить контроль на границах и восстановить строительство стены на границе с Мексикой в случае переизбрания.