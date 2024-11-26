https://ria.ru/20241126/tramp-1985692245.html

Колумбийский лидер направил письмо Дональду Трампу

Колумбийский лидер направил письмо Дональду Трампу - РИА Новости, 26.11.2024

Колумбийский лидер направил письмо Дональду Трампу

Колумбийский лидер Густаво Петро направил победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу письмо, в котором поддержал его приверженность прекращению... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T03:32

2024-11-26T03:32

2024-11-26T03:40

в мире

сша

судан

украина

дональд трамп

густаво петро

камала харрис

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МЕХИКО, 26 ноя - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро направил победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу письмо, в котором поддержал его приверженность прекращению конфликтов в Газе, Судане и на Украине, а также заявил о важности диалога между глобальным Севером и Югом, копию письма опубликовала в своем блоге радиостанция Caracol. "Приветствую вашу заявленную приверженность прекращению конфликтов в Газе, Судане и Украине. Будьте уверены, правительство Колумбии готово поддержать все инициативы, направленные на восстановление мира", - говорится в письме Петро. Президент подчеркнул, что Колумбия и США давно являются стратегическими партнерами, добавив, что "в эти критические времена" диалог между Севером и Югом "важен как никогда". Петро также указал на огромный потенциал Латинской Америки в области чистой энергетики, в сфере использования ветряных, солнечных и водных ресурсов для энергетического перехода. По словам колумбийского президента, используя этот потенциал, Соединенные Штаты могли бы в значительной степени удовлетворить свои потребности в энергии, одновременно внося вклад в борьбу с изменением климата и сохранение природы. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241104/tramp-1981752265.html

https://ria.ru/20241106/evrosoyuz-1982300011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, судан, украина, дональд трамп, густаво петро, камала харрис