Колумбийский лидер направил письмо Дональду Трампу
Глава Колумбии в письме Трампу высказался за прекращение конфликта на Украине
© AP Photo / Ivan ValenciaПрезидент Колумбии Густаво Петро
© AP Photo / Ivan Valencia
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
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МЕХИКО, 26 ноя - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро направил победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу письмо, в котором поддержал его приверженность прекращению конфликтов в Газе, Судане и на Украине, а также заявил о важности диалога между глобальным Севером и Югом, копию письма опубликовала в своем блоге радиостанция Caracol.
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Петро также указал на огромный потенциал Латинской Америки в области чистой энергетики, в сфере использования ветряных, солнечных и водных ресурсов для энергетического перехода. По словам колумбийского президента, используя этот потенциал, Соединенные Штаты могли бы в значительной степени удовлетворить свои потребности в энергии, одновременно внося вклад в борьбу с изменением климата и сохранение природы.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.