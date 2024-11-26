https://ria.ru/20241126/tramp-1985683594.html
Суд в Вашингтоне прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия
Суд в Вашингтоне прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия - РИА Новости, 26.11.2024
Суд в Вашингтоне прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия
Суд в Вашингтоне по ходатайству прокуратуры прекратил уголовное дело против победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа о вмешательстве в... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T00:47
2024-11-26T00:47
2024-11-26T00:55
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Суд в Вашингтоне по ходатайству прокуратуры прекратил уголовное дело против победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа о вмешательстве в электоральные процессы в 2020 году и штурме Капитолия, следует из постановления инстанции."Суд удовлетворил ходатайство о прекращении дела без возможности обжалования", - говорится в постановлении судьи Тани Чуткан.Ранее спецпрокурор Джек Смит попросил суд в Вашингтоне прекратить уголовное преследование Трампа, которого обвиняли во вмешательстве в электоральный процесс в 2020 году и в причастности к штурму Капитолия в январе 2021 года.Привлекать действующих президентов к уголовной ответственности однозначно нельзя, но и на нынешнюю ситуацию этот запрет распространяется, заявил Смит, сославшись на позицию минюста.Трамп стал первым победителем президентских выборов, против которого возбуждены уголовные дела и даже вынесен обвинительный вердикт присяжных. Два производства ведет офис спецпрокурора, еще двумя занимаются правоохранители штатов.Второе уголовное дело против Трампа в федеральном ведении касается нарушений при обращении с секретными документами.
https://ria.ru/20241125/migranty-1985444023.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), капитолий, дональд трамп, сша
В мире, Вашингтон (штат), Капитолий, Дональд Трамп, США
Суд в Вашингтоне прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия
Суд прекратил дело против Трампа о вмешательстве в выборы и штурме Капитолия
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Суд в Вашингтоне по ходатайству прокуратуры прекратил уголовное дело против победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа о вмешательстве в электоральные процессы в 2020 году и штурме Капитолия, следует из постановления инстанции.
"Суд удовлетворил ходатайство о прекращении дела без возможности обжалования", - говорится в постановлении судьи Тани Чуткан.
Ранее спецпрокурор Джек Смит попросил суд в Вашингтоне
прекратить уголовное преследование Трампа
, которого обвиняли во вмешательстве в электоральный процесс в 2020 году и в причастности к штурму Капитолия в январе 2021 года.
Привлекать действующих президентов к уголовной ответственности однозначно нельзя, но и на нынешнюю ситуацию этот запрет распространяется, заявил Смит, сославшись на позицию минюста.
Трамп стал первым победителем президентских выборов, против которого возбуждены уголовные дела и даже вынесен обвинительный вердикт присяжных. Два производства ведет офис спецпрокурора, еще двумя занимаются правоохранители штатов.
Второе уголовное дело против Трампа в федеральном ведении касается нарушений при обращении с секретными документами.