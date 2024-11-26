Рейтинг@Mail.ru
Суд в Вашингтоне прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:47 26.11.2024 (обновлено: 00:55 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/tramp-1985683594.html
Суд в Вашингтоне прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия
Суд в Вашингтоне прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия - РИА Новости, 26.11.2024
Суд в Вашингтоне прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия
Суд в Вашингтоне по ходатайству прокуратуры прекратил уголовное дело против победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа о вмешательстве в... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T00:47
2024-11-26T00:55
в мире
вашингтон (штат)
капитолий
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158301_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_59e8c7205284c8cb1201b246c7c204ac.jpg
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Суд в Вашингтоне по ходатайству прокуратуры прекратил уголовное дело против победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа о вмешательстве в электоральные процессы в 2020 году и штурме Капитолия, следует из постановления инстанции."Суд удовлетворил ходатайство о прекращении дела без возможности обжалования", - говорится в постановлении судьи Тани Чуткан.Ранее спецпрокурор Джек Смит попросил суд в Вашингтоне прекратить уголовное преследование Трампа, которого обвиняли во вмешательстве в электоральный процесс в 2020 году и в причастности к штурму Капитолия в январе 2021 года.Привлекать действующих президентов к уголовной ответственности однозначно нельзя, но и на нынешнюю ситуацию этот запрет распространяется, заявил Смит, сославшись на позицию минюста.Трамп стал первым победителем президентских выборов, против которого возбуждены уголовные дела и даже вынесен обвинительный вердикт присяжных. Два производства ведет офис спецпрокурора, еще двумя занимаются правоохранители штатов.Второе уголовное дело против Трампа в федеральном ведении касается нарушений при обращении с секретными документами.
https://ria.ru/20241125/migranty-1985444023.html
https://ria.ru/20241125/tramp-1985496173.html
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158301_177:0:2844:2000_1920x0_80_0_0_cead9aed1bbdff52867ead6f6fdbef9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), капитолий, дональд трамп, сша
В мире, Вашингтон (штат), Капитолий, Дональд Трамп, США
Суд в Вашингтоне прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия

Суд прекратил дело против Трампа о вмешательстве в выборы и штурме Капитолия

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Суд в Вашингтоне по ходатайству прокуратуры прекратил уголовное дело против победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа о вмешательстве в электоральные процессы в 2020 году и штурме Капитолия, следует из постановления инстанции.
"Суд удовлетворил ходатайство о прекращении дела без возможности обжалования", - говорится в постановлении судьи Тани Чуткан.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Европа нашла за что полюбить Трампа
Вчера, 08:00
Ранее спецпрокурор Джек Смит попросил суд в Вашингтоне прекратить уголовное преследование Трампа, которого обвиняли во вмешательстве в электоральный процесс в 2020 году и в причастности к штурму Капитолия в январе 2021 года.
Привлекать действующих президентов к уголовной ответственности однозначно нельзя, но и на нынешнюю ситуацию этот запрет распространяется, заявил Смит, сославшись на позицию минюста.
Трамп стал первым победителем президентских выборов, против которого возбуждены уголовные дела и даже вынесен обвинительный вердикт присяжных. Два производства ведет офис спецпрокурора, еще двумя занимаются правоохранители штатов.
Второе уголовное дело против Трампа в федеральном ведении касается нарушений при обращении с секретными документами.
Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
В сенате США предложили уволить из минюста причастных к делам против Трампа
Вчера, 02:42
 
В миреВашингтон (штат)КапитолийДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала