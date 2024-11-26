https://ria.ru/20241126/torgovlya-1985824278.html

Ушаков рассказал о торговле России и Казахстана

Ушаков рассказал о торговле России и Казахстана - РИА Новости, 26.11.2024

Ушаков рассказал о торговле России и Казахстана

Объем взаимной торговли России и Казахстана за 9 месяцев 2024 года составил $20,6 миллиарда, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:27

2024-11-26T16:27

2024-11-26T16:28

экономика

россия

казахстан

юрий ушаков

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Объем взаимной торговли России и Казахстана за 9 месяцев 2024 года составил $20,6 миллиарда, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В 2023 году взаимная торговля выросла до рекордных 28,4 миллиарда долларов. За девять месяцев текущего года этот показатель составил 20,6 миллиарда долларов", - сказал Ушаков. Он отметил, что Россия является одним из крупнейших инвесторов в Казахстан. "Общий объем накопленных российских капиталовложений составляет около 13 миллиардов долларов. В республике действует более 23 тысяч деловых структур с российским капиталом, с российским участием. Реализуется более 60 крупных совместных проектов во всех ключевых отраслях казахстанской экономики", - добавил Ушаков.

https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956998418.html

россия

казахстан

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, казахстан, юрий ушаков