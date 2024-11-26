Ушаков рассказал о торговле России и Казахстана
Ушаков: объем торговли РФ и Казахстана составил $20,6 миллиарда за 9 месяцев
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСтелла Россия на пограничном контрольно-пропускном пункте российско-казахстанской границы
Стелла Россия на пограничном контрольно-пропускном пункте российско-казахстанской границы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Объем взаимной торговли России и Казахстана за 9 месяцев 2024 года составил $20,6 миллиарда, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В 2023 году взаимная торговля выросла до рекордных 28,4 миллиарда долларов. За девять месяцев текущего года этот показатель составил 20,6 миллиарда долларов", - сказал Ушаков.
"Общий объем накопленных российских капиталовложений составляет около 13 миллиардов долларов. В республике действует более 23 тысяч деловых структур с российским капиталом, с российским участием. Реализуется более 60 крупных совместных проектов во всех ключевых отраслях казахстанской экономики", - добавил Ушаков.
Межгосударственные отношения России и Казахстана
3 июля, 03:03