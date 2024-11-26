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Ушаков рассказал о торговле России и Казахстана - РИА Новости, 26.11.2024
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16:27 26.11.2024 (обновлено: 16:28 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/torgovlya-1985824278.html
Ушаков рассказал о торговле России и Казахстана
Ушаков рассказал о торговле России и Казахстана - РИА Новости, 26.11.2024
Ушаков рассказал о торговле России и Казахстана
Объем взаимной торговли России и Казахстана за 9 месяцев 2024 года составил $20,6 миллиарда, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:27
2024-11-26T16:28
экономика
россия
казахстан
юрий ушаков
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Объем взаимной торговли России и Казахстана за 9 месяцев 2024 года составил $20,6 миллиарда, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В 2023 году взаимная торговля выросла до рекордных 28,4 миллиарда долларов. За девять месяцев текущего года этот показатель составил 20,6 миллиарда долларов", - сказал Ушаков. Он отметил, что Россия является одним из крупнейших инвесторов в Казахстан. "Общий объем накопленных российских капиталовложений составляет около 13 миллиардов долларов. В республике действует более 23 тысяч деловых структур с российским капиталом, с российским участием. Реализуется более 60 крупных совместных проектов во всех ключевых отраслях казахстанской экономики", - добавил Ушаков.
https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956998418.html
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экономика, россия, казахстан, юрий ушаков
Экономика, Россия, Казахстан, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал о торговле России и Казахстана

Ушаков: объем торговли РФ и Казахстана составил $20,6 миллиарда за 9 месяцев

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСтелла Россия на пограничном контрольно-пропускном пункте российско-казахстанской границы
Стелла Россия на пограничном контрольно-пропускном пункте российско-казахстанской границы - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Стелла Россия на пограничном контрольно-пропускном пункте российско-казахстанской границы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Объем взаимной торговли России и Казахстана за 9 месяцев 2024 года составил $20,6 миллиарда, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В 2023 году взаимная торговля выросла до рекордных 28,4 миллиарда долларов. За девять месяцев текущего года этот показатель составил 20,6 миллиарда долларов", - сказал Ушаков.
Он отметил, что Россия является одним из крупнейших инвесторов в Казахстан.
"Общий объем накопленных российских капиталовложений составляет около 13 миллиардов долларов. В республике действует более 23 тысяч деловых структур с российским капиталом, с российским участием. Реализуется более 60 крупных совместных проектов во всех ключевых отраслях казахстанской экономики", - добавил Ушаков.
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ЭкономикаРоссияКазахстанЮрий Ушаков
 
 
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