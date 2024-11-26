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В Алтайском крае прошло заседание по решению проблем с мусором - РИА Новости, 26.11.2024
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Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
08:18 26.11.2024 (обновлено: 08:22 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/tomenko-1985707521.html
В Алтайском крае прошло заседание по решению проблем с мусором
В Алтайском крае прошло заседание по решению проблем с мусором - РИА Новости, 26.11.2024
В Алтайском крае прошло заседание по решению проблем с мусором
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел первое заседание рабочей группы по решению вопросов обращения с мусором, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T08:18
2024-11-26T08:22
алтайский край
алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел первое заседание рабочей группы по решению вопросов обращения с мусором, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Губернатор Алтайского края провел первое заседание рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами - ред) в регионе. Рабочая группа была создана… во исполнение поручений президента России. Виктор Томенко напомнил, что главой государства поставлена задача до конца 2030 года обеспечить 100-процентную сортировку твердых коммунальных отходов, а на захоронение направлять не более 50 процентов отходов", - говорится в сообщении. Отмечается, что для исполнения этого поручения на федеральном уровне была создана межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе ТКО. В её заседаниях регулярно принимают участие представители региона – заместители председателя правительства края Александр Климин и Александр Лукьянов. В развитие поручений главы государства также была создана краевая рабочая группа, в состав которой включены представители надзорных органов, законодательной власти, исполнительных органов и муниципалитетов. Её работа будет направлена на оперативное решение вопросов в сфере обращения с ТКО на территории края. "Деятельность рабочей группы будет выстроена по тем же основным блокам, что и федеральной. Это устойчивость региональных операторов по обращению с ТКО; обеспеченность местами накопления, контейнерами и спецтехникой; обеспеченность инфраструктурой по обращению с ТКО. На заседании отмечено, что в Алтайском крае ежегодно образуется около 550 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. На территории региона планируется построить пять современных комплексов переработки отходов", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241125/dorogi-1985614265.html
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алтайский край, виктор томенко
Алтайский край, Алтайский край, Виктор Томенко
В Алтайском крае прошло заседание по решению проблем с мусором

В Алтайском крае прошло заседание рабочей группы по решению проблем с мусором

© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел первое заседание рабочей группы по решению вопросов обращения с мусором, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Губернатор Алтайского края провел первое заседание рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами - ред) в регионе. Рабочая группа была создана… во исполнение поручений президента России. Виктор Томенко напомнил, что главой государства поставлена задача до конца 2030 года обеспечить 100-процентную сортировку твердых коммунальных отходов, а на захоронение направлять не более 50 процентов отходов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для исполнения этого поручения на федеральном уровне была создана межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе ТКО. В её заседаниях регулярно принимают участие представители региона – заместители председателя правительства края Александр Климин и Александр Лукьянов.
В развитие поручений главы государства также была создана краевая рабочая группа, в состав которой включены представители надзорных органов, законодательной власти, исполнительных органов и муниципалитетов. Её работа будет направлена на оперативное решение вопросов в сфере обращения с ТКО на территории края.
"Деятельность рабочей группы будет выстроена по тем же основным блокам, что и федеральной. Это устойчивость региональных операторов по обращению с ТКО; обеспеченность местами накопления, контейнерами и спецтехникой; обеспеченность инфраструктурой по обращению с ТКО. На заседании отмечено, что в Алтайском крае ежегодно образуется около 550 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. На территории региона планируется построить пять современных комплексов переработки отходов", - добавляется в сообщении.
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