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На Украине заявили о повреждении электрической инфраструктуры в Тернополе - РИА Новости, 26.11.2024
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08:02 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/ternopol-1985705619.html
На Украине заявили о повреждении электрической инфраструктуры в Тернополе
На Украине заявили о повреждении электрической инфраструктуры в Тернополе - РИА Новости, 26.11.2024
На Украине заявили о повреждении электрической инфраструктуры в Тернополе
Руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал утверждает, что электрическая инфраструктура повреждена на Украине, в Тернополе нет... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T08:02
2024-11-26T08:02
украина
тернополь
тернопольская область
взрывы
инфраструктура
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал утверждает, что электрическая инфраструктура повреждена на Украине, в Тернополе нет электроснабжения. В ночь на вторник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Тернополе. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, зафиксировано "повреждение электроинфраструктуры, от которой питается Тернополь". По его словам, в городе временно не будут курсировать троллейбусы, на маршруты выйдут крупногабаритные автобусы. Он добавил, что в городе постепенно восстанавливают централизованное водоснабжение. "Возможно, будет низкое давление. Будем запускать генераторы. Большинство котельных города функционируют, при необходимости их работа также будет поддерживаться генераторами", — добавил чиновник.
https://ria.ru/20241126/ternopol-1985693342.html
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украина, тернополь, тернопольская область, взрывы, инфраструктура
Украина, Тернополь, Тернопольская область, взрывы, Инфраструктура
На Украине заявили о повреждении электрической инфраструктуры в Тернополе

В украинском Тернополе сообщили, что в городе пропал свет после серии взрывов

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные во время тушения пожара в Тернополе
Украинские пожарные во время тушения пожара в Тернополе - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные во время тушения пожара в Тернополе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал утверждает, что электрическая инфраструктура повреждена на Украине, в Тернополе нет электроснабжения.
В ночь на вторник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Тернополе.
Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, зафиксировано "повреждение электроинфраструктуры, от которой питается Тернополь".
По его словам, в городе временно не будут курсировать троллейбусы, на маршруты выйдут крупногабаритные автобусы. Он добавил, что в городе постепенно восстанавливают централизованное водоснабжение.
"Возможно, будет низкое давление. Будем запускать генераторы. Большинство котельных города функционируют, при необходимости их работа также будет поддерживаться генераторами", — добавил чиновник.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
В Тернополе прогремела третья серия взрывов
Вчера, 04:05
 
УкраинаТернопольТернопольская областьвзрывыИнфраструктура
 
 
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