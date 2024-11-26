https://ria.ru/20241126/ternopol-1985705619.html

На Украине заявили о повреждении электрической инфраструктуры в Тернополе

На Украине заявили о повреждении электрической инфраструктуры в Тернополе - РИА Новости, 26.11.2024

На Украине заявили о повреждении электрической инфраструктуры в Тернополе

Руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал утверждает, что электрическая инфраструктура повреждена на Украине, в Тернополе нет... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T08:02

2024-11-26T08:02

2024-11-26T08:02

украина

тернополь

тернопольская область

взрывы

инфраструктура

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал утверждает, что электрическая инфраструктура повреждена на Украине, в Тернополе нет электроснабжения. В ночь на вторник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Тернополе. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, зафиксировано "повреждение электроинфраструктуры, от которой питается Тернополь". По его словам, в городе временно не будут курсировать троллейбусы, на маршруты выйдут крупногабаритные автобусы. Он добавил, что в городе постепенно восстанавливают централизованное водоснабжение. "Возможно, будет низкое давление. Будем запускать генераторы. Большинство котельных города функционируют, при необходимости их работа также будет поддерживаться генераторами", — добавил чиновник.

https://ria.ru/20241126/ternopol-1985693342.html

украина

тернополь

тернопольская область

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украина, тернополь, тернопольская область, взрывы, инфраструктура