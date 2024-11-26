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В Тернополе прогремела третья серия взрывов - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:05 26.11.2024 (обновлено: 04:13 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/ternopol-1985693342.html
В Тернополе прогремела третья серия взрывов
В Тернополе прогремела третья серия взрывов - РИА Новости, 26.11.2024
В Тернополе прогремела третья серия взрывов
Третья за ночь серия взрывов прозвучала в Тернополе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T04:05
2024-11-26T04:13
специальная военная операция на украине
тернополь
в мире
дмитрий песков
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Третья за ночь серия взрывов прозвучала в Тернополе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал" в Telegram-канале."В Тернополе снова слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала.Телеканал ТСН ранее сообщал, что в городе прекратилось электроснабжение. По данным украинских СМИ, первая серия взрывов прозвучала в Тернополе около 2.00 мск, вторая - ближе к 3.00.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги звучит в Тернопольской области с 00.56 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241126/kharkov-1985686493.html
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тернополь, в мире, дмитрий песков, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Тернополь, В мире, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Тернополе прогремела третья серия взрывов

В Тернополе после воздушной тревоги прогремела третья серия взрывов

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Третья за ночь серия взрывов прозвучала в Тернополе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал" в Telegram-канале.
Тернополе снова слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала.
Пожарный автомобиль в Харькове - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
В Харькове прогремел взрыв
Вчера, 01:30
Телеканал ТСН ранее сообщал, что в городе прекратилось электроснабжение. По данным украинских СМИ, первая серия взрывов прозвучала в Тернополе около 2.00 мск, вторая - ближе к 3.00.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги звучит в Тернопольской области с 00.56 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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25 ноября, 23:48
 
Специальная военная операция на УкраинеТернопольВ миреДмитрий ПесковРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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