В Тернополе прогремела третья серия взрывов
В Тернополе после воздушной тревоги прогремела третья серия взрывов
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Третья за ночь серия взрывов прозвучала в Тернополе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал" в Telegram-канале.
"В Тернополе снова слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала.
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Телеканал ТСН ранее сообщал, что в городе прекратилось электроснабжение. По данным украинских СМИ, первая серия взрывов прозвучала в Тернополе около 2.00 мск, вторая - ближе к 3.00.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги звучит в Тернопольской области с 00.56 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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