https://ria.ru/20241126/ternopol-1985693342.html

В Тернополе прогремела третья серия взрывов

В Тернополе прогремела третья серия взрывов - РИА Новости, 26.11.2024

В Тернополе прогремела третья серия взрывов

Третья за ночь серия взрывов прозвучала в Тернополе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T04:05

2024-11-26T04:05

2024-11-26T04:13

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Третья за ночь серия взрывов прозвучала в Тернополе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал" в Telegram-канале."В Тернополе снова слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала.Телеканал ТСН ранее сообщал, что в городе прекратилось электроснабжение. По данным украинских СМИ, первая серия взрывов прозвучала в Тернополе около 2.00 мск, вторая - ближе к 3.00.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги звучит в Тернопольской области с 00.56 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241126/kharkov-1985686493.html

https://ria.ru/20241125/vzryvy-1985680281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тернополь, в мире, дмитрий песков, россия, украина, вооруженные силы украины