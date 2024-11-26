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В Тернополе прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:59 26.11.2024 (обновлено: 03:02 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/ternopol-1985690485.html
В Тернополе прогремели повторные взрывы
В Тернополе прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 26.11.2024
В Тернополе прогремели повторные взрывы
Повторные взрывы прогремели в Тернополе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T02:59
2024-11-26T03:02
специальная военная операция на украине
тернополь
в мире
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Тернополе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал" в Telegram-канале."В Тернополе повторные взрывы", - говорится в сообщении телеканала.Телеканал ТСН ранее сообщал, что в городе прекратилось электроснабжение.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги звучит в Тернопольской области с 00.56 мск.Ранее украинские СМИ сообщали о ряде взрывов в Киеве и Обухове Киевской области, а также в Харькове и Тернополе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241126/kiev-1985687495.html
https://ria.ru/20241126/kharkov-1985686493.html
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тернополь, в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Тернополь, В мире, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Тернополе прогремели повторные взрывы

В Тернополе после воздушной тревоги прогремели повторные взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Тернополе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал" в Telegram-канале.
Тернополе повторные взрывы", - говорится в сообщении телеканала.
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
В Киеве вновь прогремели взрывы
Вчера, 01:43
Телеканал ТСН ранее сообщал, что в городе прекратилось электроснабжение.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги звучит в Тернопольской области с 00.56 мск.
Ранее украинские СМИ сообщали о ряде взрывов в Киеве и Обухове Киевской области, а также в Харькове и Тернополе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Пожарный автомобиль в Харькове - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
В Харькове прогремел взрыв
Вчера, 01:30
 
Специальная военная операция на УкраинеТернопольВ миреДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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