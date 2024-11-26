В Тернополе прогремели взрывы
В Тернополе после воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные во время тушения пожара в Тернополе
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные во время тушения пожара в Тернополе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Взрывы были слышны в Тернополе Тернопольской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Тернополе слышно взрывы", - говорится в сообщении СМИ.
В Киеве вновь прогремели взрывы
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По данным телеканала ТСН, в городе прекратилось электроснабжение.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги звучит в Тернопольской области с 00:56 мск.
Ранее украинские СМИ сообщали о ряде взрывов в Киеве и Обухове Киевской области, а также в Харькове.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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