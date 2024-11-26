https://ria.ru/20241126/ternopol-1985688617.html

В Тернополе прогремели взрывы

В Тернополе прогремели взрывы - РИА Новости, 26.11.2024

В Тернополе прогремели взрывы

Взрывы были слышны в Тернополе Тернопольской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T02:10

2024-11-26T02:10

2024-11-26T02:19

специальная военная операция на украине

тернополь

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тернопольская область

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дмитрий песков

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Взрывы были слышны в Тернополе Тернопольской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Тернополе слышно взрывы", - говорится в сообщении СМИ.По данным телеканала ТСН, в городе прекратилось электроснабжение.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги звучит в Тернопольской области с 00:56 мск.Ранее украинские СМИ сообщали о ряде взрывов в Киеве и Обухове Киевской области, а также в Харькове.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241126/kiev-1985687495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тернополь, в мире, тернопольская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины