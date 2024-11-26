https://ria.ru/20241126/tanki-1985696864.html
Танк Т-80 с "царь-мангалом" и цепями помог штурмовикам взять опорпункт ВСУ
Танк Т-80 с "царь-мангалом" и цепями помог штурмовикам взять опорпункт ВСУ - РИА Новости, 26.11.2024
Танк Т-80 с "царь-мангалом" и цепями помог штурмовикам взять опорпункт ВСУ
Военнослужащие экипажа танка Т-80 мотострелкового соединения группировки войск "Восток" поразили опорный пункт ВСУ, облегчив наступление штурмовых групп на... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T05:18
2024-11-26T05:18
2024-11-26T08:14
безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Военнослужащие экипажа танка Т-80 мотострелкового соединения группировки войск "Восток" поразили опорный пункт ВСУ, облегчив наступление штурмовых групп на южнодонецком направлении, танк сильно доработан для защиты от вооружений противника, сообщили в Минобороны России. "Как вы можете увидеть, наварен "царь-мангал" (защитные сооружения на броне - ред.), установлены цепи спереди, сзади, решётки, также устанавливаются РЭБ, противоминный колейный трал", — рассказал о танке командир взвода с позывным "Уфа".Отмечается, что танкисты выдвинулись на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела и отработали по позициям противника 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Они уничтожили пулемётные точки и укрепления, обеспечив таким образом огневую поддержку наступающим группам пехоты. Стрельба велась на дистанцию до 800 метров, причем российским танкистам постоянно мешали FPV- дроны противника. "Проделаны проходы в минно-взрывных заграждениях противника, а также поражены огневые средства и личный состав вооруженных сил Украины", — добавил "Уфа".
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Работающий в зоне СВО танк Т-80 с "царь-мангалом" и цепями
Минобороны показало работающий в зоне СВО танк Т-80 с "царь-мангалом" и цепями.
Как сообщили в ведомстве, военнослужащие экипажа танка поразили опорный пункт ВСУ, облегчив наступление штурмовых групп на южнодонецком направлении.
2024-11-26T05:18
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, т-80
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Т-80, Специальная военная операция на Украине
Танк Т-80 с "царь-мангалом" и цепями помог штурмовикам взять опорпункт ВСУ
Танкисты Т-80 с "царь-мангалом" помогли штурмовикам на южнодонецком направлении
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Военнослужащие экипажа танка Т-80 мотострелкового соединения группировки войск "Восток" поразили опорный пункт ВСУ, облегчив наступление штурмовых групп на южнодонецком направлении, танк сильно доработан для защиты от вооружений противника, сообщили в Минобороны России.
"Как вы можете увидеть, наварен "царь-мангал" (защитные сооружения на броне - ред.), установлены цепи спереди, сзади, решётки, также устанавливаются РЭБ, противоминный колейный трал", — рассказал о танке командир взвода с позывным "Уфа".
Отмечается, что танкисты выдвинулись на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела и отработали по позициям противника 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами.
Они уничтожили пулемётные точки и укрепления, обеспечив таким образом огневую поддержку наступающим группам пехоты. Стрельба велась на дистанцию до 800 метров, причем российским танкистам постоянно мешали FPV- дроны противника.
"Проделаны проходы в минно-взрывных заграждениях противника, а также поражены огневые средства и личный состав вооруженных сил Украины", — добавил "Уфа".