https://ria.ru/20241126/taganrog-1985871600.html

Главе СК доложат о расследовании убийства и покушения на детей в Таганроге

Главе СК доложат о расследовании убийства и покушения на детей в Таганроге - РИА Новости, 26.11.2024

Главе СК доложат о расследовании убийства и покушения на детей в Таганроге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве и покушении на убийство детей в РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T19:23

2024-11-26T19:23

2024-11-26T19:23

происшествия

россия

ростовская область

таганрог

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве и покушении на убийство детей в городе Таганроге Ростовской области, сообщили в официальном Telegram-канале СК России. "Председателю СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве и покушении на убийство детей в Ростовской области", - говорится в сообщении. Накануне управление СК РФ сообщило о задержании матери, подозреваемой в убийстве своего 6-месячного ребенка и попытке убийства его брата-близнеца в городе Таганроге Ростовской области. По данным следствия, 24 ноября она в состоянии алкогольного опьянения избила детей у себя дома, положила их в сумки-переноски, отнесла в магазин и там оставила. Приехавшие врачи скорой констатировали смерть одного ребенка, его брата забрали в реанимацию с тяжелыми травмами. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, задержанная 35-летняя Наталья "стоит на учете в ПДН" как плохой родитель, она совершила преступление в состоянии "запоя", в котором находилась в течение 4 дней. Как отметил собеседник агентства, у нее был день рождения 20 ноября, она выпивала с мужем, у которого есть судимости. Само происшествие произошло 24 ноября, а накануне, 23 числа, у Натальи были гости, они все вместе выпивали, в ходе застолья она поссорилась с мужем. Чтобы избежать конфликта, мужчина ушел с гостями и дома не ночевал, а утром женщина положила детей в переноску и стала под дождем ходить по магазинам. В итоге она дошла до магазина "Пивной ковчег", оставила там переноску и стала просить зарядку на телефон. Туда же приехал ее муж, которому позвонили знакомые и сказали, что "она шатается по району с детьми", рассказал собеседник агентства и добавил, что к этому моменту один ребенок уже был мертв, а второй - без сознания. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, состояние выжившего ребенка оценивается как стабильно тяжелое, но у агентства нет официального подтверждения этой информации. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), и части 3 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, это дело находится на особом контроле ведомства.

https://ria.ru/20241125/delo-1985660110.html

https://ria.ru/20241126/podozrevaemyj-1985783098.html

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ростовская область

таганрог

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происшествия, россия, ростовская область, таганрог, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)