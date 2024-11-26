Рейтинг@Mail.ru
Главе СК доложат о расследовании убийства и покушения на детей в Таганроге - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/taganrog-1985871600.html
Главе СК доложат о расследовании убийства и покушения на детей в Таганроге
Главе СК доложат о расследовании убийства и покушения на детей в Таганроге - РИА Новости, 26.11.2024
Главе СК доложат о расследовании убийства и покушения на детей в Таганроге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве и покушении на убийство детей в РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T19:23
2024-11-26T19:23
происшествия
россия
ростовская область
таганрог
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_3a41e9cd14931a7f8f09039d064bbb91.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве и покушении на убийство детей в городе Таганроге Ростовской области, сообщили в официальном Telegram-канале СК России. "Председателю СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве и покушении на убийство детей в Ростовской области", - говорится в сообщении. Накануне управление СК РФ сообщило о задержании матери, подозреваемой в убийстве своего 6-месячного ребенка и попытке убийства его брата-близнеца в городе Таганроге Ростовской области. По данным следствия, 24 ноября она в состоянии алкогольного опьянения избила детей у себя дома, положила их в сумки-переноски, отнесла в магазин и там оставила. Приехавшие врачи скорой констатировали смерть одного ребенка, его брата забрали в реанимацию с тяжелыми травмами. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, задержанная 35-летняя Наталья "стоит на учете в ПДН" как плохой родитель, она совершила преступление в состоянии "запоя", в котором находилась в течение 4 дней. Как отметил собеседник агентства, у нее был день рождения 20 ноября, она выпивала с мужем, у которого есть судимости. Само происшествие произошло 24 ноября, а накануне, 23 числа, у Натальи были гости, они все вместе выпивали, в ходе застолья она поссорилась с мужем. Чтобы избежать конфликта, мужчина ушел с гостями и дома не ночевал, а утром женщина положила детей в переноску и стала под дождем ходить по магазинам. В итоге она дошла до магазина "Пивной ковчег", оставила там переноску и стала просить зарядку на телефон. Туда же приехал ее муж, которому позвонили знакомые и сказали, что "она шатается по району с детьми", рассказал собеседник агентства и добавил, что к этому моменту один ребенок уже был мертв, а второй - без сознания. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, состояние выжившего ребенка оценивается как стабильно тяжелое, но у агентства нет официального подтверждения этой информации. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), и части 3 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, это дело находится на особом контроле ведомства.
https://ria.ru/20241125/delo-1985660110.html
https://ria.ru/20241126/podozrevaemyj-1985783098.html
россия
ростовская область
таганрог
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_57e15adc91e559d4e0bd9b615d08a8de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ростовская область, таганрог, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ростовская область, Таганрог, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Главе СК доложат о расследовании убийства и покушения на детей в Таганроге

Бастрыкину доложат о расследовании убийства и покушения на детей в Таганроге

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве и покушении на убийство детей в городе Таганроге Ростовской области, сообщили в официальном Telegram-канале СК России.
"Председателю СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве и покушении на убийство детей в Ростовской области", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
В Ингушетии завели дело на мужчину, подозреваемого в организации убийства
25 ноября, 19:45
Накануне управление СК РФ сообщило о задержании матери, подозреваемой в убийстве своего 6-месячного ребенка и попытке убийства его брата-близнеца в городе Таганроге Ростовской области. По данным следствия, 24 ноября она в состоянии алкогольного опьянения избила детей у себя дома, положила их в сумки-переноски, отнесла в магазин и там оставила. Приехавшие врачи скорой констатировали смерть одного ребенка, его брата забрали в реанимацию с тяжелыми травмами.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, задержанная 35-летняя Наталья "стоит на учете в ПДН" как плохой родитель, она совершила преступление в состоянии "запоя", в котором находилась в течение 4 дней. Как отметил собеседник агентства, у нее был день рождения 20 ноября, она выпивала с мужем, у которого есть судимости. Само происшествие произошло 24 ноября, а накануне, 23 числа, у Натальи были гости, они все вместе выпивали, в ходе застолья она поссорилась с мужем. Чтобы избежать конфликта, мужчина ушел с гостями и дома не ночевал, а утром женщина положила детей в переноску и стала под дождем ходить по магазинам. В итоге она дошла до магазина "Пивной ковчег", оставила там переноску и стала просить зарядку на телефон. Туда же приехал ее муж, которому позвонили знакомые и сказали, что "она шатается по району с детьми", рассказал собеседник агентства и добавил, что к этому моменту один ребенок уже был мертв, а второй - без сознания.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, состояние выжившего ребенка оценивается как стабильно тяжелое, но у агентства нет официального подтверждения этой информации.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), и части 3 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Как сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, это дело находится на особом контроле ведомства.
Подозреваемый в убийстве девушки в Красноярском крае, чье тело покусали свиньи. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Подозреваемый в убийстве девушки в Красноярском крае работал на ее отца
Вчера, 13:45
 
ПроисшествияРоссияРостовская областьТаганрогАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала