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Жители Новгородской области отправили пиломатериалы и "Ниву" бойцам СВО - РИА Новости, 26.11.2024
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Надежные люди
 
15:19 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/svo-1985804201.html
Жители Новгородской области отправили пиломатериалы и "Ниву" бойцам СВО
Жители Новгородской области отправили пиломатериалы и "Ниву" бойцам СВО - РИА Новости, 26.11.2024
Жители Новгородской области отправили пиломатериалы и "Ниву" бойцам СВО
Жители города Пестово Новгородской области отправили два грузовика пиломатериалов и "Ниву" бойцам специальной военной операции, сообщил местный предприниматель... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:19
2024-11-26T15:19
надежные люди
новгородская область
пестово
новгородский район
сво
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Жители города Пестово Новгородской области отправили два грузовика пиломатериалов и "Ниву" бойцам специальной военной операции, сообщил местный предприниматель Денис Виноградов. Он уточнил, что гуманитарный груз был собран по заявке бойцов, которые нуждаются сейчас в пиломатериалах из-за смены места дислокации. Помогли собрать груз предприниматели города Пестово Новгородской области. "Для обустройства новых позиций нужны различные материалы… И вот сегодня две военные машины заехали в город... Хватов Роман выделил пиломатериала на целый грузовик, также сделал и Артем Жуков, можно сказать, они вдвоем отгрузили весь планируемый объем. Подключился и Александр Чежин, он передал ребятам стеновые панели, утеплитель и пароизоляции. Конечно же, помимо стройматериала военным был нужен автомобиль, они просили самый простой", - рассказал Виноградов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По словам Виноградова, старенькую "Ниву" в хорошем состоянии с комплектом колес подарил пенсионер Виктор Васильев. Машину уже тоже доставили бойцам. Кроме того, как сообщил председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Дмитрий Графов, более 6 тысяч банок первых блюд тоже готовы к отправке в зону проведения СВО. "Охотники Новгородской области добывают лосей, фермеры Новгородского района поставляют овощи, Новгородский пищевой комбинат изготавливает", - сообщил Графов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20241125/svo-1985571606.html
https://ria.ru/20241121/podrostki-1985035799.html
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новгородская область, пестово, новгородский район, сво
Надежные люди, Новгородская область, Пестово, Новгородский район, СВО
Жители Новгородской области отправили пиломатериалы и "Ниву" бойцам СВО

Жители Пестово Новгородской области отправили в зону СВО пиломатериалы и "Ниву"

© Фото : Денис Виноградов/ВКонтактеЖители Новгородской области отправили пиломатериалы и "Ниву" бойцам СВО
Жители Новгородской области отправили пиломатериалы и Ниву бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : Денис Виноградов/ВКонтакте
Жители Новгородской области отправили пиломатериалы и "Ниву" бойцам СВО
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Жители города Пестово Новгородской области отправили два грузовика пиломатериалов и "Ниву" бойцам специальной военной операции, сообщил местный предприниматель Денис Виноградов.
Он уточнил, что гуманитарный груз был собран по заявке бойцов, которые нуждаются сейчас в пиломатериалах из-за смены места дислокации. Помогли собрать груз предприниматели города Пестово Новгородской области.
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"Для обустройства новых позиций нужны различные материалы… И вот сегодня две военные машины заехали в город... Хватов Роман выделил пиломатериала на целый грузовик, также сделал и Артем Жуков, можно сказать, они вдвоем отгрузили весь планируемый объем. Подключился и Александр Чежин, он передал ребятам стеновые панели, утеплитель и пароизоляции. Конечно же, помимо стройматериала военным был нужен автомобиль, они просили самый простой", - рассказал Виноградов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам Виноградова, старенькую "Ниву" в хорошем состоянии с комплектом колес подарил пенсионер Виктор Васильев. Машину уже тоже доставили бойцам.
Кроме того, как сообщил председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Дмитрий Графов, более 6 тысяч банок первых блюд тоже готовы к отправке в зону проведения СВО.
"Охотники Новгородской области добывают лосей, фермеры Новгородского района поставляют овощи, Новгородский пищевой комбинат изготавливает", - сообщил Графов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Надежные людиНовгородская областьПестовоНовгородский районСВО
 
 
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