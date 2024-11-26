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Губернатор Клычков привез бойцам СВО квадрокоптеры и стройматериалы - РИА Новости, 26.11.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
12:41 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/svo-1985764590.html
Губернатор Клычков привез бойцам СВО квадрокоптеры и стройматериалы
Губернатор Клычков привез бойцам СВО квадрокоптеры и стройматериалы - РИА Новости, 26.11.2024
Губернатор Клычков привез бойцам СВО квадрокоптеры и стройматериалы
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о своей поездке в зону спецоперации, где он передал бойцам квадрокоптеры, стройматериалы и продовольствие. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:41
2024-11-26T12:41
надежные люди
орловская область
андрей клычков
сво
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о своей поездке в зону спецоперации, где он передал бойцам квадрокоптеры, стройматериалы и продовольствие. "Наш единый орловский тыл ни на день не прекращает помогать фронту… На прошлой неделе удалось лично посетить несколько армейских подразделений, выполняющих непростые боевые задачи в зоне СВО… В грузе – несколько квадрокоптеров для обучения операторов БПЛА, стройматериалы и продовольствие – все по запросу бойцов", – написал Клычков в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что гуманитарный груз был собран и доставлен на передовую по заявкам от подразделений, где подготовка солдат к боевым действиям проводится в полевых условиях. Губернатор поблагодарил бойцов от лица всего орловского тыла за героизм и пожелал им скорее вернуться домой с победой.
https://ria.ru/20241125/svo-1985170817.html
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орловская область, андрей клычков, сво
Надежные люди, Орловская область, Андрей Клычков, СВО
Губернатор Клычков привез бойцам СВО квадрокоптеры и стройматериалы

Губернатор Орловской области Андрей Клычков привез бойцам СВО гуманитарный груз

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Орловской областиГубернатор Орловской области Андрей Клычков привез бойцам спецоперации гуманитарный груз
Губернатор Орловской области Андрей Клычков привез бойцам спецоперации гуманитарный груз - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Орловской области
Губернатор Орловской области Андрей Клычков привез бойцам спецоперации гуманитарный груз. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о своей поездке в зону спецоперации, где он передал бойцам квадрокоптеры, стройматериалы и продовольствие.
"Наш единый орловский тыл ни на день не прекращает помогать фронту… На прошлой неделе удалось лично посетить несколько армейских подразделений, выполняющих непростые боевые задачи в зоне СВО… В грузе – несколько квадрокоптеров для обучения операторов БПЛА, стройматериалы и продовольствие – все по запросу бойцов", – написал Клычков в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что гуманитарный груз был собран и доставлен на передовую по заявкам от подразделений, где подготовка солдат к боевым действиям проводится в полевых условиях. Губернатор поблагодарил бойцов от лица всего орловского тыла за героизм и пожелал им скорее вернуться домой с победой.
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