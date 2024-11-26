https://ria.ru/20241126/svo-1985759396.html

Минобороны рассказало о сбитых украинских беспилотниках

Минобороны рассказало о сбитых украинских беспилотниках - РИА Новости, 26.11.2024

Минобороны рассказало о сбитых украинских беспилотниках

Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:27

2024-11-26T12:27

2024-11-26T12:30

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, средства ПВО сбили 71 дрон, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, пунктам управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ с которых осуществлялись запуски дронов-комикадзе по Запорожской АЭС, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе 56 вне зоны проведения СВО.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36719 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19508 танков и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18562 орудия полевой артиллерии и минометов, 28739 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20241126/kopanki--1985756341.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, запорожская аэс, россия, украина, безопасность