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Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 26.11.2024
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи
Украинские войска потеряли в зоне действия "Востока" до 125 военнослужащих, танк и САУ "Богдана", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:23
2024-11-26T12:23
2024-11-26T12:36
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли в зоне действия "Востока" до 125 военнослужащих, танк и САУ "Богдана", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной бригады ВСУ, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Комар и Октябрь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 125 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана" и 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241126/kurakhovo-1985570590.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи
МО: "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 125 военных