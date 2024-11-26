https://ria.ru/20241126/svo-1985758232.html

Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи

Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 26.11.2024

Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи

Украинские войска потеряли в зоне действия "Востока" до 125 военнослужащих, танк и САУ "Богдана", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:23

2024-11-26T12:23

2024-11-26T12:36

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли в зоне действия "Востока" до 125 военнослужащих, танк и САУ "Богдана", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной бригады ВСУ, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Комар и Октябрь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 125 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана" и 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241126/kurakhovo-1985570590.html

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины