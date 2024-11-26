Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 26.11.2024 (обновлено: 12:36 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/svo-1985758232.html
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 26.11.2024
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи
Украинские войска потеряли в зоне действия "Востока" до 125 военнослужащих, танк и САУ "Богдана", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:23
2024-11-26T12:36
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980722964_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_ac3076392b6302f9652395b6cec8be04.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли в зоне действия "Востока" до 125 военнослужащих, танк и САУ "Богдана", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной бригады ВСУ, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Комар и Октябрь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 125 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана" и 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241126/kurakhovo-1985570590.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980722964_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_94457177b4504fb36d61d481cb55eac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи

МО: "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 125 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли в зоне действия "Востока" до 125 военнослужащих, танк и САУ "Богдана", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной бригады ВСУ, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Комар и Октябрь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 125 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана" и 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении.
Або показывает место, где украинские войска установили пулеметную точку - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
"Они бежали, бросая все". Что российская армия устроила для ВСУ
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала