https://ria.ru/20241126/svo-1985757785.html

Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ

Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ - РИА Новости, 26.11.2024

Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили девять атак, украинские войска потеряли более 450 военнослужащих... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:22

2024-11-26T12:22

2024-11-26T12:30

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили девять атак, украинские войска потеряли более 450 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 151-й механизированной, 68-й пехотной бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии и 132-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гродовка, Даченское, Миролюбовка, Димитров и Правдовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены девять контратак штурмовых групп 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Противник потерял более 450 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 203-мм самоходную артиллерийскую установку "Пион", 152-мм гаубицу "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20241126/kurakhovo-1985570590.html

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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)