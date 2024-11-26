Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 26.11.2024 (обновлено: 12:30 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/svo-1985757785.html
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ - РИА Новости, 26.11.2024
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили девять атак, украинские войска потеряли более 450 военнослужащих... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:22
2024-11-26T12:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983962252_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_7d584511047292beeaef62e5ceb2369f.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили девять атак, украинские войска потеряли более 450 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 151-й механизированной, 68-й пехотной бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии и 132-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гродовка, Даченское, Миролюбовка, Димитров и Правдовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены девять контратак штурмовых групп 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Противник потерял более 450 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 203-мм самоходную артиллерийскую установку "Пион", 152-мм гаубицу "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20241126/kurakhovo-1985570590.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983962252_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3900d3c32613a36b4eba624155f1096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ

МО: ВСУ потеряли более 450 военных и танк в зоне действий группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили девять атак, украинские войска потеряли более 450 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 151-й механизированной, 68-й пехотной бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии и 132-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гродовка, Даченское, Миролюбовка, Димитров и Правдовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, отражены девять контратак штурмовых групп 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
"Противник потерял более 450 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 203-мм самоходную артиллерийскую установку "Пион", 152-мм гаубицу "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
Або показывает место, где украинские войска установили пулеметную точку - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
"Они бежали, бросая все". Что российская армия устроила для ВСУ
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала