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Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ - РИА Новости, 26.11.2024
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили девять атак, украинские войска потеряли более 450 военнослужащих... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:22
2024-11-26T12:22
2024-11-26T12:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили девять атак, украинские войска потеряли более 450 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 151-й механизированной, 68-й пехотной бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии и 132-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гродовка, Даченское, Миролюбовка, Димитров и Правдовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены девять контратак штурмовых групп 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Противник потерял более 450 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 203-мм самоходную артиллерийскую установку "Пион", 152-мм гаубицу "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ
МО: ВСУ потеряли более 450 военных и танк в зоне действий группировки "Центр"