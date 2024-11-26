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"Эффект домино". На Украине забили тревогу из-за катастрофы в зоне СВО - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:30 26.11.2024 (обновлено: 16:21 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/svo-1985694131.html
"Эффект домино". На Украине забили тревогу из-за катастрофы в зоне СВО
"Эффект домино". На Украине забили тревогу из-за катастрофы в зоне СВО - РИА Новости, 26.11.2024
"Эффект домино". На Украине забили тревогу из-за катастрофы в зоне СВО
Освобождение российскими войсками Великой Новоселки в ДНР может обвалить весь фронт ВСУ на южном направлении, сообщает "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T04:30
2024-11-26T16:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
владимир рогов
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Освобождение российскими войсками Великой Новоселки в ДНР может обвалить весь фронт ВСУ на южном направлении, сообщает "Страна.ua" в Telegram-канале."Падение Новоселки может вызвать эффект домино на всем южном фронте. Так как это позволит россиянам развить наступление на запад, в сторону Днепропетровской и Запорожской областей", — говорится в публикации.Издание отмечает, что существует вероятность повторения ситуации с Очеретино — главного пункта обороны ВСУ около Авдеевки, падение которого позволило российской армии развить успешное наступление на Авдеевском направлении.В понедельник председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска начали выдавливать подразделения ВСУ из восточного предместья поселка Великая Новоселка на западе ДНР, где находится крупный командный и логистический пункт противника.Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.
https://ria.ru/20241126/karlson-1985691097.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов
"Эффект домино". На Украине забили тревогу из-за катастрофы в зоне СВО

Страна.ua: освобождение Великой Новоселки может обвалить южный фронт ВСУ

© РИА Новости / Минобороны РФ Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М"
 Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М". Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Освобождение российскими войсками Великой Новоселки в ДНР может обвалить весь фронт ВСУ на южном направлении, сообщает "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Падение Новоселки может вызвать эффект домино на всем южном фронте. Так как это позволит россиянам развить наступление на запад, в сторону Днепропетровской и Запорожской областей", — говорится в публикации.
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Вчера, 03:30
Издание отмечает, что существует вероятность повторения ситуации с Очеретино — главного пункта обороны ВСУ около Авдеевки, падение которого позволило российской армии развить успешное наступление на Авдеевском направлении.
В понедельник председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска начали выдавливать подразделения ВСУ из восточного предместья поселка Великая Новоселка на западе ДНР, где находится крупный командный и логистический пункт противника.
Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир Рогов
 
 
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