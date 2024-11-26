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"Эффект домино". На Украине забили тревогу из-за катастрофы в зоне СВО
"Эффект домино". На Украине забили тревогу из-за катастрофы в зоне СВО - РИА Новости, 26.11.2024
"Эффект домино". На Украине забили тревогу из-за катастрофы в зоне СВО
Освобождение российскими войсками Великой Новоселки в ДНР может обвалить весь фронт ВСУ на южном направлении, сообщает "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T04:30
2024-11-26T04:30
2024-11-26T16:21
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
владимир рогов
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Освобождение российскими войсками Великой Новоселки в ДНР может обвалить весь фронт ВСУ на южном направлении, сообщает "Страна.ua" в Telegram-канале."Падение Новоселки может вызвать эффект домино на всем южном фронте. Так как это позволит россиянам развить наступление на запад, в сторону Днепропетровской и Запорожской областей", — говорится в публикации.Издание отмечает, что существует вероятность повторения ситуации с Очеретино — главного пункта обороны ВСУ около Авдеевки, падение которого позволило российской армии развить успешное наступление на Авдеевском направлении.В понедельник председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска начали выдавливать подразделения ВСУ из восточного предместья поселка Великая Новоселка на западе ДНР, где находится крупный командный и логистический пункт противника.Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.
https://ria.ru/20241126/karlson-1985691097.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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"Эффект домино". На Украине забили тревогу из-за катастрофы в зоне СВО
Страна.ua: освобождение Великой Новоселки может обвалить южный фронт ВСУ