https://ria.ru/20241126/svinina--1985888071.html

В Норильске перестали поставлять свинину в школы

В Норильске перестали поставлять свинину в школы - РИА Новости, 26.11.2024

В Норильске перестали поставлять свинину в школы

В Норильске решили отказаться от свинины в школах, пишет издание "Северный город" со ссылкой на представителя предприятия "ПроСервис Таймыр". РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T22:06

2024-11-26T22:06

2024-11-26T22:06

норильск

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Норильске решили отказаться от свинины в школах, пишет издание "Северный город" со ссылкой на представителя предприятия "ПроСервис Таймыр"."Мы действительно исключили свинину из школьного рациона, оставив лишь говядину и курицу, по ряду причин", — отметили на предприятии.Отмечается, что такое решение приняли в том числе из-за того, что говядина безопаснее и содержит больше белка."Именно свинина чаще прочих видов мяса подвержена заражению в силу особенностей питания этих животных", — пояснил представитель компании.На предприятии также добавили, что они уважают религиозные особенности питания детей — это также объясняет принятое решение.

https://ria.ru/20241025/eksport-1979946520.html

https://rsport.ria.ru/20241123/belok-1892281908.html

норильск

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норильск