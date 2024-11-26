https://ria.ru/20241126/svinina--1985888071.html
В Норильске перестали поставлять свинину в школы
В Норильске перестали поставлять свинину в школы - РИА Новости, 26.11.2024
В Норильске перестали поставлять свинину в школы
В Норильске решили отказаться от свинины в школах, пишет издание "Северный город" со ссылкой на представителя предприятия "ПроСервис Таймыр". РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T22:06
2024-11-26T22:06
2024-11-26T22:06
норильск
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Норильске решили отказаться от свинины в школах, пишет издание "Северный город" со ссылкой на представителя предприятия "ПроСервис Таймыр"."Мы действительно исключили свинину из школьного рациона, оставив лишь говядину и курицу, по ряду причин", — отметили на предприятии.Отмечается, что такое решение приняли в том числе из-за того, что говядина безопаснее и содержит больше белка."Именно свинина чаще прочих видов мяса подвержена заражению в силу особенностей питания этих животных", — пояснил представитель компании.На предприятии также добавили, что они уважают религиозные особенности питания детей — это также объясняет принятое решение.
https://ria.ru/20241025/eksport-1979946520.html
https://rsport.ria.ru/20241123/belok-1892281908.html
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норильск
В Норильске перестали поставлять свинину в школы
В Норильске в школах отказались от свинины по религиозным причинам
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
В Норильске решили отказаться от свинины в школах, пишет издание
"Северный город" со ссылкой на представителя предприятия "ПроСервис Таймыр".
"Мы действительно исключили свинину из школьного рациона, оставив лишь говядину и курицу, по ряду причин", — отметили на предприятии.
Отмечается, что такое решение приняли в том числе из-за того, что говядина безопаснее и содержит больше белка.
"Именно свинина чаще прочих видов мяса подвержена заражению в силу особенностей питания этих животных", — пояснил представитель компании.
На предприятии также добавили, что они уважают религиозные особенности питания детей — это также объясняет принятое решение.