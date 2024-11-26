https://ria.ru/20241126/superjet--1985805349.html
В "Ростехе" прокомментировали инциденты с SSJ
В "Ростехе" прокомментировали инциденты с SSJ - РИА Новости, 26.11.2024
В "Ростехе" прокомментировали инциденты с SSJ
Показатели надежности SSJ такие же, как у самолетов аналогичного класса иностранного производства, по статистике 2024 года, регулярность вылетов этого типа... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:24
2024-11-26T15:24
2024-11-26T15:47
ростех
sukhoi superjet 100 (ssj100)
происшествия
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
анталья (провинция)
сочи
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Показатели надежности SSJ такие же, как у самолетов аналогичного класса иностранного производства, по статистике 2024 года, регулярность вылетов этого типа самолетов составляет 98%, сообщила пресс-служба "Ростеха"."Добавим, что в эксплуатации показатели надежности "Суперджетов" - такие же, как у самолетов аналогичного класса иностранного производства. Согласно статистике за 2024 год, регулярность вылетов этого типа самолетов составляет 98%. В целом, если посмотреть статистику авиационных инцидентов, то можно увидеть в ней самолеты всех производителей, включая Boeing, Airbus, Embraer", - говорится в сообщении.В "Ростехе" пояснили, что статистика "не говорит о том, что самолёты плохие". Это демонстрирует, что любое, даже самое хорошее воздушное судно, не застраховано от плохой погоды, ошибок обслуживания или пилотирования."Не надо демонизировать Superjet. Если условный "Мерседес" попадает в аварию, это не значит сразу, что автомобиль плохой. Все известные серьезные авиапроисшествия с Superjet связаны либо с человеческими, либо неблагоприятными внешними факторами", - сообщили в госкорпорации.Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили РИА Новости, что безопасность полетов парка самолетов SSJ-100 сегодня находится на стабильно высоком уровне.В воскресенье вечером после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет.В "Ростехе" добавили, что официальные причины авиаинцидента с Superjet в Анталье озвучит сформированная специальная комиссия. Производитель готов оказать всю необходимую помощь в расследовании."Имеющаяся на сегодняшний день информация позволяет говорить следующее: в аэропорту Антальи были неблагоприятные метеорологические условия, самолет попал в сдвиг ветра и совершил жесткую посадку. Сдвиг ветра считается у авиаторов не просто опасным явлением, а обстоятельством, при котором заходить на посадку часто не рекомендуется", - пояснили в госкорпорации.В результате самолет ударился о полосу. Системы Superjet работали штатно, в том числе правильно отработали стойки шасси."Левый двигатель, судя по всему, получил серьезный удар. Часть топлива вытекла из поврежденного агрегата и загорелась на взлетно-посадочной полосе", - заключили в "Ростехе".
https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985556749.html
https://ria.ru/20241125/samolet-1985607125.html
https://ria.ru/20241125/azimut-1985559392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростех, sukhoi superjet 100 (ssj100), происшествия, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), анталья (провинция), сочи
Ростех, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Происшествия, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Анталья (провинция), Сочи
В "Ростехе" прокомментировали инциденты с SSJ
"Ростех": серьезные ЧП с Superjet связаны с человеческими или внешними факторами
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Показатели надежности SSJ такие же, как у самолетов аналогичного класса иностранного производства, по статистике 2024 года, регулярность вылетов этого типа самолетов составляет 98%, сообщила пресс-служба "Ростеха".
"Добавим, что в эксплуатации показатели надежности "Суперджетов" - такие же, как у самолетов аналогичного класса иностранного производства. Согласно статистике за 2024 год, регулярность вылетов этого типа самолетов составляет 98%. В целом, если посмотреть статистику авиационных инцидентов, то можно увидеть в ней самолеты всех производителей, включая Boeing, Airbus, Embraer", - говорится в сообщении.
В "Ростехе" пояснили, что статистика "не говорит о том, что самолёты плохие". Это демонстрирует, что любое, даже самое хорошее воздушное судно, не застраховано от плохой погоды, ошибок обслуживания или пилотирования.
«
"Не надо демонизировать Superjet. Если условный "Мерседес" попадает в аварию, это не значит сразу, что автомобиль плохой. Все известные серьезные авиапроисшествия с Superjet связаны либо с человеческими, либо неблагоприятными внешними факторами", - сообщили в госкорпорации.
Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили РИА Новости, что безопасность полетов парка самолетов SSJ-100 сегодня находится на стабильно высоком уровне.
В воскресенье вечером после посадки выполнявшего рейс Сочи
- Анталья
самолета Sukhoi Superje
t 100-95LR начался пожар. В Росавиации
сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет.
В "Ростехе
" добавили, что официальные причины авиаинцидента с Superjet в Анталье озвучит сформированная специальная комиссия. Производитель готов оказать всю необходимую помощь в расследовании.
«
"Имеющаяся на сегодняшний день информация позволяет говорить следующее: в аэропорту Антальи были неблагоприятные метеорологические условия, самолет попал в сдвиг ветра и совершил жесткую посадку. Сдвиг ветра считается у авиаторов не просто опасным явлением, а обстоятельством, при котором заходить на посадку часто не рекомендуется", - пояснили в госкорпорации.
В результате самолет ударился о полосу. Системы Superjet работали штатно, в том числе правильно отработали стойки шасси.
"Левый двигатель, судя по всему, получил серьезный удар. Часть топлива вытекла из поврежденного агрегата и загорелась на взлетно-посадочной полосе", - заключили в "Ростехе".