https://ria.ru/20241126/superjet--1985805349.html

В "Ростехе" прокомментировали инциденты с SSJ

В "Ростехе" прокомментировали инциденты с SSJ - РИА Новости, 26.11.2024

В "Ростехе" прокомментировали инциденты с SSJ

Показатели надежности SSJ такие же, как у самолетов аналогичного класса иностранного производства, по статистике 2024 года, регулярность вылетов этого типа... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T15:24

2024-11-26T15:24

2024-11-26T15:47

ростех

sukhoi superjet 100 (ssj100)

происшествия

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

анталья (провинция)

сочи

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Показатели надежности SSJ такие же, как у самолетов аналогичного класса иностранного производства, по статистике 2024 года, регулярность вылетов этого типа самолетов составляет 98%, сообщила пресс-служба "Ростеха"."Добавим, что в эксплуатации показатели надежности "Суперджетов" - такие же, как у самолетов аналогичного класса иностранного производства. Согласно статистике за 2024 год, регулярность вылетов этого типа самолетов составляет 98%. В целом, если посмотреть статистику авиационных инцидентов, то можно увидеть в ней самолеты всех производителей, включая Boeing, Airbus, Embraer", - говорится в сообщении.В "Ростехе" пояснили, что статистика "не говорит о том, что самолёты плохие". Это демонстрирует, что любое, даже самое хорошее воздушное судно, не застраховано от плохой погоды, ошибок обслуживания или пилотирования."Не надо демонизировать Superjet. Если условный "Мерседес" попадает в аварию, это не значит сразу, что автомобиль плохой. Все известные серьезные авиапроисшествия с Superjet связаны либо с человеческими, либо неблагоприятными внешними факторами", - сообщили в госкорпорации.Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили РИА Новости, что безопасность полетов парка самолетов SSJ-100 сегодня находится на стабильно высоком уровне.В воскресенье вечером после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет.В "Ростехе" добавили, что официальные причины авиаинцидента с Superjet в Анталье озвучит сформированная специальная комиссия. Производитель готов оказать всю необходимую помощь в расследовании."Имеющаяся на сегодняшний день информация позволяет говорить следующее: в аэропорту Антальи были неблагоприятные метеорологические условия, самолет попал в сдвиг ветра и совершил жесткую посадку. Сдвиг ветра считается у авиаторов не просто опасным явлением, а обстоятельством, при котором заходить на посадку часто не рекомендуется", - пояснили в госкорпорации.В результате самолет ударился о полосу. Системы Superjet работали штатно, в том числе правильно отработали стойки шасси."Левый двигатель, судя по всему, получил серьезный удар. Часть топлива вытекла из поврежденного агрегата и загорелась на взлетно-посадочной полосе", - заключили в "Ростехе".

https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985556749.html

https://ria.ru/20241125/samolet-1985607125.html

https://ria.ru/20241125/azimut-1985559392.html

россия

анталья (провинция)

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростех, sukhoi superjet 100 (ssj100), происшествия, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), анталья (провинция), сочи