В Великом Новгороде будут судить водителя, сбившего насмерть ребенка
В Великом Новгороде будут судить водителя эвакуатора, сбившего насмерть ребенка
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Водитель эвакуатора, сбивший насмерть ребёнка в Великом Новгороде, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, в августе 49-летний водитель, управляя эвакуатором, наехал на 10-летнего мальчика. Ребенок пересекал нерегулируемый пешеходный переход на механическом самокате. От полученных травм мальчик скончался до прибытия скорой помощи. В отношении водителя полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
"Вину в совершении преступления обвиняемый не признал. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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