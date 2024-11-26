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В Великом Новгороде будут судить водителя, сбившего насмерть ребенка - РИА Новости, 26.11.2024
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22:58 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/sud-1985891587.html
В Великом Новгороде будут судить водителя, сбившего насмерть ребенка
В Великом Новгороде будут судить водителя, сбившего насмерть ребенка - РИА Новости, 26.11.2024
В Великом Новгороде будут судить водителя, сбившего насмерть ребенка
Водитель эвакуатора, сбивший насмерть ребёнка в Великом Новгороде, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T22:58
2024-11-26T22:58
происшествия
авто
великий новгород
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Водитель эвакуатора, сбивший насмерть ребёнка в Великом Новгороде, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По версии следствия, в августе 49-летний водитель, управляя эвакуатором, наехал на 10-летнего мальчика. Ребенок пересекал нерегулируемый пешеходный переход на механическом самокате. От полученных травм мальчик скончался до прибытия скорой помощи. В отношении водителя полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). "Вину в совершении преступления обвиняемый не признал. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20241121/sud-1985007117.html
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происшествия, авто, великий новгород, россия
Происшествия, Авто, Великий Новгород, Россия
В Великом Новгороде будут судить водителя, сбившего насмерть ребенка

В Великом Новгороде будут судить водителя эвакуатора, сбившего насмерть ребенка

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Водитель эвакуатора, сбивший насмерть ребёнка в Великом Новгороде, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, в августе 49-летний водитель, управляя эвакуатором, наехал на 10-летнего мальчика. Ребенок пересекал нерегулируемый пешеходный переход на механическом самокате. От полученных травм мальчик скончался до прибытия скорой помощи. В отношении водителя полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
"Вину в совершении преступления обвиняемый не признал. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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