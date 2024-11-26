https://ria.ru/20241126/sud-1985871111.html

Жителю Нижегородской области, убившему бабушку поленом, вынесли приговор

Жителю Нижегородской области, убившему бабушку поленом, вынесли приговор - РИА Новости, 26.11.2024

Жителю Нижегородской области, убившему бабушку поленом, вынесли приговор

Жителя Нижегородской области, который поленом убил свою бабушку, осудили на 8 лет колонии строгого режима, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T19:21

2024-11-26T19:21

2024-11-26T19:21

происшествия

россия

нижегородская область

сосновский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя — РИА Новости. Жителя Нижегородской области, который поленом убил свою бабушку, осудили на 8 лет колонии строгого режима, сообщает региональное СУСК РФ. Следствием и судом установлено, что в январе 2024 года 27-летний мужчина, находясь в деревянном сарае возле дома в деревне Кайдалово Сосновского района, в ходе ссоры со своей бабушкой нанес ей несколько ударов поленом по голове. От полученных телесных повреждений 78-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241114/prestuplenie-1983648021.html

россия

нижегородская область

сосновский район

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происшествия, россия, нижегородская область, сосновский район