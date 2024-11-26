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Жителю Нижегородской области, убившему бабушку поленом, вынесли приговор
Жителю Нижегородской области, убившему бабушку поленом, вынесли приговор - РИА Новости, 26.11.2024
Жителю Нижегородской области, убившему бабушку поленом, вынесли приговор
Жителя Нижегородской области, который поленом убил свою бабушку, осудили на 8 лет колонии строгого режима, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T19:21
2024-11-26T19:21
2024-11-26T19:21
происшествия
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нижегородская область
сосновский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя — РИА Новости. Жителя Нижегородской области, который поленом убил свою бабушку, осудили на 8 лет колонии строгого режима, сообщает региональное СУСК РФ. Следствием и судом установлено, что в январе 2024 года 27-летний мужчина, находясь в деревянном сарае возле дома в деревне Кайдалово Сосновского района, в ходе ссоры со своей бабушкой нанес ей несколько ударов поленом по голове. От полученных телесных повреждений 78-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241114/prestuplenie-1983648021.html
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происшествия, россия, нижегородская область, сосновский район
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Сосновский район
Жителю Нижегородской области, убившему бабушку поленом, вынесли приговор
Житель Нижегородской области получил восемь лет колонии за убийство бабушки