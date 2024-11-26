https://ria.ru/20241126/stambul-1985833972.html

В Стамбуле задержали двух подозреваемых в подготовке теракта

В Стамбуле задержали двух подозреваемых в подготовке теракта - РИА Новости, 26.11.2024

В Стамбуле задержали двух подозреваемых в подготовке теракта

Полиция задержала в Стамбуле двоих сторонников террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), готовивших теракт с использованием... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T17:07

2024-11-26T17:07

2024-11-26T17:07

в мире

стамбул

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922659263_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5454b892572fc2be6e6d02424d487d8d.jpg

СТАМБУЛ, 26 ноя - РИА Новости. Полиция задержала в Стамбуле двоих сторонников террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), готовивших теракт с использованием взрывчатки, сообщает агентство IHA. Силовики начали следить за подозреваемым Д. К. после того, как он стал искать в интернете сведения о взрывчатке и способах собрать бомбу. "Вскоре полиция задержала Д. К. и еще одного подозреваемого, проживавших в разных квартирах в доме в районе Газиосманпаша. Они планировали теракт в Стамбуле", - сказано в сообщении. Дата задержания не уточняется. По данным агентства, задержанные в 2021 году были арестованы по обвинению в членстве в ИГ*, но в 2023 году вышли на свободу. Из их квартир время от времени раздавались хлопки, отмечает СМИ. В ходе обыска в квартирах подозреваемых конфискована взрывчатка, химикаты для изготовления бомб в большом количестве, лабораторные принадлежности, символика ИГ* и другие материалы.*"Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241018/irak-1978779490.html

https://ria.ru/20241012/ssha-1977737890.html

стамбул

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, стамбул, россия