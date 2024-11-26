https://ria.ru/20241126/stambul-1985833972.html
В Стамбуле задержали двух подозреваемых в подготовке теракта
В Стамбуле задержали двух подозреваемых в подготовке теракта - РИА Новости, 26.11.2024
В Стамбуле задержали двух подозреваемых в подготовке теракта
Полиция задержала в Стамбуле двоих сторонников террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), готовивших теракт с использованием... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T17:07
2024-11-26T17:07
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СТАМБУЛ, 26 ноя - РИА Новости. Полиция задержала в Стамбуле двоих сторонников террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), готовивших теракт с использованием взрывчатки, сообщает агентство IHA. Силовики начали следить за подозреваемым Д. К. после того, как он стал искать в интернете сведения о взрывчатке и способах собрать бомбу. "Вскоре полиция задержала Д. К. и еще одного подозреваемого, проживавших в разных квартирах в доме в районе Газиосманпаша. Они планировали теракт в Стамбуле", - сказано в сообщении. Дата задержания не уточняется. По данным агентства, задержанные в 2021 году были арестованы по обвинению в членстве в ИГ*, но в 2023 году вышли на свободу. Из их квартир время от времени раздавались хлопки, отмечает СМИ. В ходе обыска в квартирах подозреваемых конфискована взрывчатка, химикаты для изготовления бомб в большом количестве, лабораторные принадлежности, символика ИГ* и другие материалы.*"Запрещенная в РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241018/irak-1978779490.html
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в мире, стамбул, россия
В Стамбуле задержали двух подозреваемых в подготовке теракта
IHA: в Стамбуле задержали двух сторонников ИГ, готовивших теракт
СТАМБУЛ, 26 ноя - РИА Новости. Полиция задержала в Стамбуле двоих сторонников террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), готовивших теракт с использованием взрывчатки, сообщает агентство IHA.
Силовики начали следить за подозреваемым Д. К. после того, как он стал искать в интернете сведения о взрывчатке и способах собрать бомбу. "Вскоре полиция задержала Д. К. и еще одного подозреваемого, проживавших в разных квартирах в доме в районе Газиосманпаша. Они планировали теракт в Стамбуле", - сказано в сообщении.
Дата задержания не уточняется.
По данным агентства, задержанные в 2021 году были арестованы по обвинению в членстве в ИГ*, но в 2023 году вышли на свободу. Из их квартир время от времени раздавались хлопки, отмечает СМИ.
В ходе обыска в квартирах подозреваемых конфискована взрывчатка, химикаты для изготовления бомб в большом количестве, лабораторные принадлежности, символика ИГ* и другие материалы.
*"Запрещенная в РФ террористическая организация