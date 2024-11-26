https://ria.ru/20241126/ssha-1985878034.html

США завершают процесс выделения помощи Киеву за счет российских активов

США завершают процесс выделения помощи Киеву за счет российских активов - РИА Новости, 26.11.2024

США завершают процесс выделения помощи Киеву за счет российских активов

США и союзники завершают процесс выделения 50 миллиардов долларов Украине за счет замороженных российских активов, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен на... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T20:15

2024-11-26T20:15

2024-11-26T21:07

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ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. США и союзники завершают процесс выделения 50 миллиардов долларов Украине за счет замороженных российских активов, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен на пресс-конференции в Италии по итогам встречи стран G7."Мы завершаем процесс, чтобы направить 50 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины", — сказал он.Госсекретарь также напомнил, что на минувшей неделе Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против финансового сектора России, включая Газпромбанк. "Думаю, можно ожидать дальнейших действий со стороны G7", — добавил глава американской дипломатии.После начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном (176 миллиардов) на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В июне лидеры "Большой семерки" договорились выделить киевским властям кредит в 50 миллиардов долларов (45 миллиардов евро), который будет возмещаться за счет процентов с замороженных российских активов. В конце октября Совет Евросоюза утвердил предоставление Украине займа на 35 миллиардов евро на срок до 45 лет.МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. На минувшей неделе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Москва начала применять иммобилизованные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран. Он отметил, что доходы от этих резервов будут использоваться по той же схеме, по которой Запад распоряжается российскими.

https://ria.ru/20241126/es-1985748584.html

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в мире, сша, украина, италия, энтони блинкен, g7, газпромбанк, государственный департамент сша, антон силуанов, россия, евросоюз