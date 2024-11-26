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США завершают процесс выделения помощи Киеву за счет российских активов - РИА Новости, 26.11.2024
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20:15 26.11.2024 (обновлено: 21:07 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/ssha-1985878034.html
США завершают процесс выделения помощи Киеву за счет российских активов
США завершают процесс выделения помощи Киеву за счет российских активов - РИА Новости, 26.11.2024
США завершают процесс выделения помощи Киеву за счет российских активов
США и союзники завершают процесс выделения 50 миллиардов долларов Украине за счет замороженных российских активов, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен на... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T20:15
2024-11-26T21:07
в мире
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газпромбанк
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ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. США и союзники завершают процесс выделения 50 миллиардов долларов Украине за счет замороженных российских активов, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен на пресс-конференции в Италии по итогам встречи стран G7."Мы завершаем процесс, чтобы направить 50 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины", — сказал он.Госсекретарь также напомнил, что на минувшей неделе Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против финансового сектора России, включая Газпромбанк. "Думаю, можно ожидать дальнейших действий со стороны G7", — добавил глава американской дипломатии.После начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном (176 миллиардов) на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В июне лидеры "Большой семерки" договорились выделить киевским властям кредит в 50 миллиардов долларов (45 миллиардов евро), который будет возмещаться за счет процентов с замороженных российских активов. В конце октября Совет Евросоюза утвердил предоставление Украине займа на 35 миллиардов евро на срок до 45 лет.МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. На минувшей неделе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Москва начала применять иммобилизованные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран. Он отметил, что доходы от этих резервов будут использоваться по той же схеме, по которой Запад распоряжается российскими.
https://ria.ru/20241126/es-1985748584.html
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в мире, сша, украина, италия, энтони блинкен, g7, газпромбанк, государственный департамент сша, антон силуанов, россия, евросоюз
В мире, США, Украина, Италия, Энтони Блинкен, G7, Газпромбанк, Государственный департамент США, Антон Силуанов, Россия, Евросоюз
США завершают процесс выделения помощи Киеву за счет российских активов

Блинкен: страны G7 завершают выделение $50 млрд Киеву за счет российских активов

© Getty Images / Roberto SchmidtФлаги США и Украины перед зданием Капитолия в Вашингтоне
Флаги США и Украины перед зданием Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Getty Images / Roberto Schmidt
Флаги США и Украины перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. США и союзники завершают процесс выделения 50 миллиардов долларов Украине за счет замороженных российских активов, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен на пресс-конференции в Италии по итогам встречи стран G7.
"Мы завершаем процесс, чтобы направить 50 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины", — сказал он.
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Вчера, 12:05
Госсекретарь также напомнил, что на минувшей неделе Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против финансового сектора России, включая Газпромбанк.

Минфин США 21 ноября ввел санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Утверждается, что российские власти якобы используют финорганизацию для закупки военных материалов, выплат солдатам, включая боевые премии, а также компенсаций семьям погибших. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти ограничительные меры попыткой помешать поставкам газа в Европу, но, отметил он, варианты оплаты все равно будут найдены, хотя для этого может потребоваться некоторое время.

"Думаю, можно ожидать дальнейших действий со стороны G7", — добавил глава американской дипломатии.
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Страны G7 планируют не размораживать российские активы после СВО, пишут СМИ
22 октября, 14:07
После начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном (176 миллиардов) на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В июне лидеры "Большой семерки" договорились выделить киевским властям кредит в 50 миллиардов долларов (45 миллиардов евро), который будет возмещаться за счет процентов с замороженных российских активов. В конце октября Совет Евросоюза утвердил предоставление Украине займа на 35 миллиардов евро на срок до 45 лет.
МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. На минувшей неделе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Москва начала применять иммобилизованные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран. Он отметил, что доходы от этих резервов будут использоваться по той же схеме, по которой Запад распоряжается российскими.
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25 октября, 18:02
 
В миреСШАУкраинаИталияЭнтони БлинкенG7ГазпромбанкГосударственный департамент СШААнтон СилуановРоссияЕвросоюз
 
 
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