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WP: в США признали, что могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией - РИА Новости, 26.11.2024
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18:19 26.11.2024 (обновлено: 18:20 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/ssha-1985853820.html
WP: в США признали, что могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией
WP: в США признали, что могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией - РИА Новости, 26.11.2024
WP: в США признали, что могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией
Многие чиновники в США признают, что Украину уже в течение нескольких месяцев могут подтолкнуть к переговорам с Россией для завершения конфликта и... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T18:19
2024-11-26T18:20
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Многие чиновники в США признают, что Украину уже в течение нескольких месяцев могут подтолкнуть к переговорам с Россией для завершения конфликта и территориальных уступок, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Многие официальные лица в США теперь признают, что в течение нескольких месяцев Украину могут подтолкнуть к переговорам с Россией о прекращении войны и заставить отказаться от территории", - говорится в публикации. Кроме США, подобный взгляд на перспективы завершения украинского конфликта распространяется и среди европейских союзников Киева, уточняется в статье. Если раньше в ЕС тема мирных переговоров была "под запретом", то теперь данный вопрос перешел в "тихое признание" предстоящих территориальных уступок, пишет издание. Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241124/nato-1985442892.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, евросоюз, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Дмитрий Песков, Евросоюз, Выборы президента США — 2024
WP: в США признали, что могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией

WP заявила, что США могут подтолкнуть к переговорам с Россией

© Фото : Sgt. Anthony JonesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : Sgt. Anthony Jones
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Многие чиновники в США признают, что Украину уже в течение нескольких месяцев могут подтолкнуть к переговорам с Россией для завершения конфликта и территориальных уступок, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Многие официальные лица в США теперь признают, что в течение нескольких месяцев Украину могут подтолкнуть к переговорам с Россией о прекращении войны и заставить отказаться от территории", - говорится в публикации.
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Кроме США, подобный взгляд на перспективы завершения украинского конфликта распространяется и среди европейских союзников Киева, уточняется в статье. Если раньше в ЕС тема мирных переговоров была "под запретом", то теперь данный вопрос перешел в "тихое признание" предстоящих территориальных уступок, пишет издание.
Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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