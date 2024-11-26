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"Почему позволяем?" В США ополчились на НАТО - РИА Новости, 26.11.2024
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16:02 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/ssha-1985814832.html
"Почему позволяем?" В США ополчились на НАТО
"Почему позволяем?" В США ополчились на НАТО - РИА Новости, 26.11.2024
"Почему позволяем?" В США ополчились на НАТО
Военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил негодование в социальной сети X из-за политики НАТО, ставящей под угрозу безопасность... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:02
2024-11-26T16:02
в мире
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вооруженные силы сша
роб бауэр
владимир путин
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил негодование в социальной сети X из-за политики НАТО, ставящей под угрозу безопасность американцев.Так он отреагировал на слова главы Военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра о том, что руководители крупных западных компаний должны быть готовы к военному сценарию."Почему мы позволяем НАТО проводить политику, которая негативно влияет на безопасность Соединенных Штатов?" — задался вопросом Риттер.В понедельник Бауэр также заявил, что в НАТО меняется отношение к идее, согласно которой альянс — это только оборонительное объединение, члены которого "будут сидеть и ждать, когда на них нападут". По его утверждению, в случае конфликта с Россией страны блока должны первыми нанести комбинацию высокоточных ударов по ее территории.Ранее Владимир Путин заявлял, что государства Запада думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
https://ria.ru/20241126/zelenskiy-1985716446.html
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в мире, сша, нато, россия, вооруженные силы сша, роб бауэр, владимир путин
В мире, США, НАТО, Россия, Вооруженные силы США, Роб Бауэр, Владимир Путин
"Почему позволяем?" В США ополчились на НАТО

Экс-разведчик Риттер: американцы позволяют НАТО жертвовать их безопасностью

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО
Военнослужащие во время совместных учений НАТО - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил негодование в социальной сети X из-за политики НАТО, ставящей под угрозу безопасность американцев.
Так он отреагировал на слова главы Военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра о том, что руководители крупных западных компаний должны быть готовы к военному сценарию.
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"Почему мы позволяем НАТО проводить политику, которая негативно влияет на безопасность Соединенных Штатов?" — задался вопросом Риттер.
В понедельник Бауэр также заявил, что в НАТО меняется отношение к идее, согласно которой альянс — это только оборонительное объединение, члены которого "будут сидеть и ждать, когда на них нападут". По его утверждению, в случае конфликта с Россией страны блока должны первыми нанести комбинацию высокоточных ударов по ее территории.
Ранее Владимир Путин заявлял, что государства Запада думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
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В миреСШАНАТОРоссияВооруженные силы СШАРоб БауэрВладимир Путин
 
 
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