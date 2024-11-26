https://ria.ru/20241126/ssha-1985814832.html

"Почему позволяем?" В США ополчились на НАТО

"Почему позволяем?" В США ополчились на НАТО - РИА Новости, 26.11.2024

"Почему позволяем?" В США ополчились на НАТО

Военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил негодование в социальной сети X из-за политики НАТО, ставящей под угрозу безопасность... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:02

2024-11-26T16:02

2024-11-26T16:02

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вооруженные силы сша

роб бауэр

владимир путин

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил негодование в социальной сети X из-за политики НАТО, ставящей под угрозу безопасность американцев.Так он отреагировал на слова главы Военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра о том, что руководители крупных западных компаний должны быть готовы к военному сценарию."Почему мы позволяем НАТО проводить политику, которая негативно влияет на безопасность Соединенных Штатов?" — задался вопросом Риттер.В понедельник Бауэр также заявил, что в НАТО меняется отношение к идее, согласно которой альянс — это только оборонительное объединение, члены которого "будут сидеть и ждать, когда на них нападут". По его утверждению, в случае конфликта с Россией страны блока должны первыми нанести комбинацию высокоточных ударов по ее территории.Ранее Владимир Путин заявлял, что государства Запада думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.

https://ria.ru/20241126/zelenskiy-1985716446.html

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в мире, сша, нато, россия, вооруженные силы сша, роб бауэр, владимир путин