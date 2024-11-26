Демократы готовятся к противостоянию с Трампом, сообщил Fox News
Fox News: генпрокуроры из 23 штатов США готовы противостоять политике Трампа
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Генеральные прокуроры в ряде демократических штатов США уже начинают выстраивать стратегию противодействия администрации будущего президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News.
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По данным телеканала, генпрокурор Коннектикута Уильям Тонг заявил, что его штат готов повторить опыт первой администрации Трампа, включая борьбу с миграционными ограничениями и строительством стены на границе.
"Мы знаем, чего ожидать, и не будем стоять в стороне, если будут нарушаться права граждан", — также приводит Fox News слова генпрокурора Калифорнии Роб Бонта.
Ранее издание Politico сообщало, что генпрокуроры шести демократических штатов США готовятся через суд помешать победившему на президентских выборах Дональду Трампу выполнить свое предвыборное обещание и массово депортировать нелегальных мигрантов из страны.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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