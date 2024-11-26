Рейтинг@Mail.ru
Демократы готовятся к противостоянию с Трампом, сообщил Fox News - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/ssha-1985806082.html
Демократы готовятся к противостоянию с Трампом, сообщил Fox News
Демократы готовятся к противостоянию с Трампом, сообщил Fox News - РИА Новости, 26.11.2024
Демократы готовятся к противостоянию с Трампом, сообщил Fox News
Генеральные прокуроры в ряде демократических штатов США уже начинают выстраивать стратегию противодействия администрации будущего президента США Дональда... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:31
2024-11-26T15:31
в мире
сша
колумбия
коннектикут
дональд трамп
камала харрис
джо байден
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b397a96d32e62710338461be3eb19474.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Генеральные прокуроры в ряде демократических штатов США уже начинают выстраивать стратегию противодействия администрации будущего президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News. "Почти половина штатов США находятся под руководством генеральных прокуроров-демократов, которые готовы использовать свои полномочия для защиты прав своих жителей. Генпрокуроры 23 штатов, включая округ Колумбия, уже заявили о готовности противостоять политике Трампа", - отмечается в сообщении. По данным телеканала, генпрокурор Коннектикута Уильям Тонг заявил, что его штат готов повторить опыт первой администрации Трампа, включая борьбу с миграционными ограничениями и строительством стены на границе. "Мы знаем, чего ожидать, и не будем стоять в стороне, если будут нарушаться права граждан", — также приводит Fox News слова генпрокурора Калифорнии Роб Бонта. Ранее издание Politico сообщало, что генпрокуроры шести демократических штатов США готовятся через суд помешать победившему на президентских выборах Дональду Трампу выполнить свое предвыборное обещание и массово депортировать нелегальных мигрантов из страны. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241126/tramp-1985781986.html
https://ria.ru/20241124/naznacheniya-1985343595.html
сша
колумбия
коннектикут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0e3d2d8fe24de610cefc32b34adb34ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, колумбия, коннектикут, дональд трамп, камала харрис, джо байден, politico, nbc
В мире, США, Колумбия, Коннектикут, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Politico, NBC
Демократы готовятся к противостоянию с Трампом, сообщил Fox News

Fox News: генпрокуроры из 23 штатов США готовы противостоять политике Трампа

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Генеральные прокуроры в ряде демократических штатов США уже начинают выстраивать стратегию противодействия администрации будущего президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News.
"Почти половина штатов США находятся под руководством генеральных прокуроров-демократов, которые готовы использовать свои полномочия для защиты прав своих жителей. Генпрокуроры 23 штатов, включая округ Колумбия, уже заявили о готовности противостоять политике Трампа", - отмечается в сообщении.
Дональд Трамп предложил девочке купить ее волосы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Трамп предложил девочке миллионы за ее волосы
Вчера, 13:42
По данным телеканала, генпрокурор Коннектикута Уильям Тонг заявил, что его штат готов повторить опыт первой администрации Трампа, включая борьбу с миграционными ограничениями и строительством стены на границе.
"Мы знаем, чего ожидать, и не будем стоять в стороне, если будут нарушаться права граждан", — также приводит Fox News слова генпрокурора Калифорнии Роб Бонта.
Ранее издание Politico сообщало, что генпрокуроры шести демократических штатов США готовятся через суд помешать победившему на президентских выборах Дональду Трампу выполнить свое предвыборное обещание и массово депортировать нелегальных мигрантов из страны.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Люди с бензопилой: самые важные назначенцы гневного Дональда
24 ноября, 08:00
 
В миреСШАКолумбияКоннектикутДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденPoliticoNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала