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Демократы готовятся к противостоянию с Трампом, сообщил Fox News

Демократы готовятся к противостоянию с Трампом, сообщил Fox News - РИА Новости, 26.11.2024

Демократы готовятся к противостоянию с Трампом, сообщил Fox News

Генеральные прокуроры в ряде демократических штатов США уже начинают выстраивать стратегию противодействия администрации будущего президента США Дональда... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T15:31

2024-11-26T15:31

2024-11-26T15:31

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Генеральные прокуроры в ряде демократических штатов США уже начинают выстраивать стратегию противодействия администрации будущего президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News. "Почти половина штатов США находятся под руководством генеральных прокуроров-демократов, которые готовы использовать свои полномочия для защиты прав своих жителей. Генпрокуроры 23 штатов, включая округ Колумбия, уже заявили о готовности противостоять политике Трампа", - отмечается в сообщении. По данным телеканала, генпрокурор Коннектикута Уильям Тонг заявил, что его штат готов повторить опыт первой администрации Трампа, включая борьбу с миграционными ограничениями и строительством стены на границе. "Мы знаем, чего ожидать, и не будем стоять в стороне, если будут нарушаться права граждан", — также приводит Fox News слова генпрокурора Калифорнии Роб Бонта. Ранее издание Politico сообщало, что генпрокуроры шести демократических штатов США готовятся через суд помешать победившему на президентских выборах Дональду Трампу выполнить свое предвыборное обещание и массово депортировать нелегальных мигрантов из страны. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241126/tramp-1985781986.html

https://ria.ru/20241124/naznacheniya-1985343595.html

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в мире, сша, колумбия, коннектикут, дональд трамп, камала харрис, джо байден, politico, nbc