https://ria.ru/20241126/ssha-1985731961.html

"Точечные удары": в США забили тревогу после заявления НАТО о России

"Точечные удары": в США забили тревогу после заявления НАТО о России - РИА Новости, 26.11.2024

"Точечные удары": в США забили тревогу после заявления НАТО о России

Стремление НАТО угнаться за Россией, обладая слабой оборонной промышленностью, приведет к катастрофе, заявил военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T11:15

2024-11-26T11:15

2024-11-26T11:15

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Стремление НАТО угнаться за Россией, обладая слабой оборонной промышленностью, приведет к катастрофе, заявил военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X.Так он отреагировал на слова главы Военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра о том, что блоку нужно инвестировать в возможность нанесения точечных ударов по России."НАТО пытается угнаться (за Россией. — Прим. ред.) с пустым банковским счетом и слабой оборонной промышленностью", — написал Риттер.Эксперт назвал такое стремление "рецептом катастрофы".В понедельник Бауэр заявил, что в НАТО меняется отношение к идее, согласно которой альянс — это только оборонительное объединение, члены которого "будут сидеть и ждать, когда на них нападут". По его утверждению, в случае конфликта с Россией страны блока должны первыми нанести комбинацию высокоточных ударов по ее территории.Ранее Владимир Путин заявлял, что государства Запада думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.

https://ria.ru/20241126/ssha-1985710310.html

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