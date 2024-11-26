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"Точечные удары": в США забили тревогу после заявления НАТО о России - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:15 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/ssha-1985731961.html
"Точечные удары": в США забили тревогу после заявления НАТО о России
"Точечные удары": в США забили тревогу после заявления НАТО о России - РИА Новости, 26.11.2024
"Точечные удары": в США забили тревогу после заявления НАТО о России
Стремление НАТО угнаться за Россией, обладая слабой оборонной промышленностью, приведет к катастрофе, заявил военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:15
2024-11-26T11:15
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Стремление НАТО угнаться за Россией, обладая слабой оборонной промышленностью, приведет к катастрофе, заявил военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X.Так он отреагировал на слова главы Военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра о том, что блоку нужно инвестировать в возможность нанесения точечных ударов по России."НАТО пытается угнаться (за Россией. — Прим. ред.) с пустым банковским счетом и слабой оборонной промышленностью", — написал Риттер.Эксперт назвал такое стремление "рецептом катастрофы".В понедельник Бауэр заявил, что в НАТО меняется отношение к идее, согласно которой альянс — это только оборонительное объединение, члены которого "будут сидеть и ждать, когда на них нападут". По его утверждению, в случае конфликта с Россией страны блока должны первыми нанести комбинацию высокоточных ударов по ее территории.Ранее Владимир Путин заявлял, что государства Запада думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
https://ria.ru/20241126/ssha-1985710310.html
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в мире, сша, россия, нато, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, НАТО, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США
"Точечные удары": в США забили тревогу после заявления НАТО о России

Риттер: заявление адмирала Бауэра об ударах по России приведет к катастрофе

© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Запуск ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Стремление НАТО угнаться за Россией, обладая слабой оборонной промышленностью, приведет к катастрофе, заявил военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X.
Так он отреагировал на слова главы Военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра о том, что блоку нужно инвестировать в возможность нанесения точечных ударов по России.
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"НАТО пытается угнаться (за Россией. — Прим. ред.) с пустым банковским счетом и слабой оборонной промышленностью", — написал Риттер.
Эксперт назвал такое стремление "рецептом катастрофы".
В понедельник Бауэр заявил, что в НАТО меняется отношение к идее, согласно которой альянс — это только оборонительное объединение, члены которого "будут сидеть и ждать, когда на них нападут". По его утверждению, в случае конфликта с Россией страны блока должны первыми нанести комбинацию высокоточных ударов по ее территории.
Ранее Владимир Путин заявлял, что государства Запада думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
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