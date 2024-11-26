Рейтинг@Mail.ru
США пытаются дестабилизировать ситуацию в СНГ, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/ssha-1985726786.html
США пытаются дестабилизировать ситуацию в СНГ, заявил Нарышкин
США пытаются дестабилизировать ситуацию в СНГ, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024
США пытаются дестабилизировать ситуацию в СНГ, заявил Нарышкин
США и их сателлиты прикладывают отчаянные усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию в странах Содружества независимых государств, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:51
2024-11-26T10:51
сша
россия
евразия
сергей нарышкин
содружество
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848594638_0:108:3028:1811_1920x0_80_0_0_1279c237dff4ffbe2eb93381af95fec4.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. США и их сателлиты прикладывают отчаянные усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию в странах Содружества независимых государств, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "В большой Евразии постепенно формируется качественно новое пространство сотрудничества... Не удивительно, что Соединенные Штаты и их европейские сателлиты прикладывают отчаянные усилия, чтобы дестабилизировать обстановку в странах Содружества (независимых государств - ред.) и рассорить их друг с другом", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
https://ria.ru/20241120/zapad-1984767837.html
сша
россия
евразия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848594638_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_9d1ea58c8230265f6637e8febe90d376.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, евразия, сергей нарышкин, содружество , снг
США, Россия, Евразия, Сергей Нарышкин, Содружество , СНГ
США пытаются дестабилизировать ситуацию в СНГ, заявил Нарышкин

Нарышкин заявил, что США и сателлиты пытаются дестабилизировать ситуацию в СНГ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Сергей Нарышкин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. США и их сателлиты прикладывают отчаянные усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию в странах Содружества независимых государств, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"В большой Евразии постепенно формируется качественно новое пространство сотрудничества... Не удивительно, что Соединенные Штаты и их европейские сателлиты прикладывают отчаянные усилия, чтобы дестабилизировать обстановку в странах Содружества (независимых государств - ред.) и рассорить их друг с другом", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Запад начал понимать, что с Россией надо быть сдержаннее, заявил Нарышкин
20 ноября, 10:45
 
СШАРоссияЕвразияСергей НарышкинСодружествоСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала