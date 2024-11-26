https://ria.ru/20241126/ssha-1985726786.html

США пытаются дестабилизировать ситуацию в СНГ, заявил Нарышкин

США пытаются дестабилизировать ситуацию в СНГ, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024

США пытаются дестабилизировать ситуацию в СНГ, заявил Нарышкин

США и их сателлиты прикладывают отчаянные усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию в странах Содружества независимых государств, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T10:51

2024-11-26T10:51

2024-11-26T10:51

сша

россия

евразия

сергей нарышкин

содружество

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848594638_0:108:3028:1811_1920x0_80_0_0_1279c237dff4ffbe2eb93381af95fec4.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. США и их сателлиты прикладывают отчаянные усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию в странах Содружества независимых государств, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "В большой Евразии постепенно формируется качественно новое пространство сотрудничества... Не удивительно, что Соединенные Штаты и их европейские сателлиты прикладывают отчаянные усилия, чтобы дестабилизировать обстановку в странах Содружества (независимых государств - ред.) и рассорить их друг с другом", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.

https://ria.ru/20241120/zapad-1984767837.html

сша

россия

евразия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, евразия, сергей нарышкин, содружество , снг