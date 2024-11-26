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США пытаются дестабилизировать ситуацию в СНГ, заявил Нарышкин
США пытаются дестабилизировать ситуацию в СНГ, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024
США пытаются дестабилизировать ситуацию в СНГ, заявил Нарышкин
США и их сателлиты прикладывают отчаянные усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию в странах Содружества независимых государств, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:51
2024-11-26T10:51
2024-11-26T10:51
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. США и их сателлиты прикладывают отчаянные усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию в странах Содружества независимых государств, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "В большой Евразии постепенно формируется качественно новое пространство сотрудничества... Не удивительно, что Соединенные Штаты и их европейские сателлиты прикладывают отчаянные усилия, чтобы дестабилизировать обстановку в странах Содружества (независимых государств - ред.) и рассорить их друг с другом", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
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сша, россия, евразия, сергей нарышкин, содружество , снг
США, Россия, Евразия, Сергей Нарышкин, Содружество , СНГ
США пытаются дестабилизировать ситуацию в СНГ, заявил Нарышкин
Нарышкин заявил, что США и сателлиты пытаются дестабилизировать ситуацию в СНГ