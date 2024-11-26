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"Третья мировая": решение конгресса вызвало оторопь в США - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:08 26.11.2024 (обновлено: 15:43 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/ssha-1985710310.html
"Третья мировая": решение конгресса вызвало оторопь в США
"Третья мировая": решение конгресса вызвало оторопь в США - РИА Новости, 26.11.2024
"Третья мировая": решение конгресса вызвало оторопь в США
Американский журналист Джексон Хинкл выразил удивление в социальной сети X из-за решения конгрессменов уйти на каникулы на фоне напряженной международной... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T09:08
2024-11-26T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
нато
вооруженные силы украины
джо байден
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл выразил удивление в социальной сети X из-за решения конгрессменов уйти на каникулы на фоне напряженной международной ситуации."Третья мировая война вот-вот начнется, а конгресс молчит, собираясь уйти на каникулы", — возмутился он.Ранее Владимир Путин заявлял, что страны Запада думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
https://ria.ru/20241126/kiev-1985772567.html
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в мире, россия, украина, сша, нато, вооруженные силы украины, джо байден, днепропетровск, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Джо Байден, Днепропетровск, Владимир Путин
"Третья мировая": решение конгресса вызвало оторопь в США

Журналист Хинкл удивился решению конгресса пойти на каникулы

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл выразил удивление в социальной сети X из-за решения конгрессменов уйти на каникулы на фоне напряженной международной ситуации.
"Третья мировая война вот-вот начнется, а конгресс молчит, собираясь уйти на каникулы", — возмутился он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
"Зеленский побежал": на Украине рассказали об отчаянном шаге Киева
Вчера, 13:15
Ранее Владимир Путин заявлял, что страны Запада думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.
Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
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Зеленскому задали болезненный вопрос после слов о ситуации на фронте
Вчера, 10:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАНАТОВооруженные силы УкраиныДжо БайденДнепропетровскВладимир Путин
 
 
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