https://ria.ru/20241126/ssha-1985710310.html

"Третья мировая": решение конгресса вызвало оторопь в США

"Третья мировая": решение конгресса вызвало оторопь в США - РИА Новости, 26.11.2024

"Третья мировая": решение конгресса вызвало оторопь в США

Американский журналист Джексон Хинкл выразил удивление в социальной сети X из-за решения конгрессменов уйти на каникулы на фоне напряженной международной... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T09:08

2024-11-26T09:08

2024-11-26T15:43

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл выразил удивление в социальной сети X из-за решения конгрессменов уйти на каникулы на фоне напряженной международной ситуации."Третья мировая война вот-вот начнется, а конгресс молчит, собираясь уйти на каникулы", — возмутился он.Ранее Владимир Путин заявлял, что страны Запада думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.

https://ria.ru/20241126/kiev-1985772567.html

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россия

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в мире, россия, украина, сша, нато, вооруженные силы украины, джо байден, днепропетровск, владимир путин