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США сделают шаг назад по Украине, заявил турецкий политик - РИА Новости, 26.11.2024
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07:28 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/ssha-1985703757.html
США сделают шаг назад по Украине, заявил турецкий политик
США сделают шаг назад по Украине, заявил турецкий политик - РИА Новости, 26.11.2024
США сделают шаг назад по Украине, заявил турецкий политик
США будут вынуждены сделать шаг назад по конфликту на Украине, этому способствуют успехи российской армии на фронте и то, что Киев становится грузом, заявил РИА РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T07:28
2024-11-26T07:28
в мире
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АНКАРА, 26 ноя – РИА Новости. США будут вынуждены сделать шаг назад по конфликту на Украине, этому способствуют успехи российской армии на фронте и то, что Киев становится грузом, заявил РИА Новости лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. Российские войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения, все задачи СВО будут решены, заявил ранее в ходе обращения к россиянам президент России Владимир Путин. "Необходимо понять, что следующей администрации Белого дома необходимо пересмотреть (позицию - ред.) по Украине. Так как вкупе с неудачами на фронте Украина становится серьезным грузом для США. Желаемого результата нет. Необходим шаг назад", - сказал Перинчек. Собеседник агентства напомнил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп обещал решить конфликт на Украине. "Новая администрация будет вести политику, исходя из сложившихся реалий, приняв многополярность мира. Конкретные решения по Украину будут, тут важно, кто войдет в его (Трампа) администрацию. Развитие БРИКС, евразийского пространства, успехи России на фронте, все это будет способствовать тому, что США сделают шаг назад", - считает он. "Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20241125/nato-1985611507.html
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в мире, украина, сша, россия, догу перинчек, дональд трамп, владимир путин, брикс
В мире, Украина, США, Россия, Догу Перинчек, Дональд Трамп, Владимир Путин, БРИКС
США сделают шаг назад по Украине, заявил турецкий политик

Лидер партии Vatan Перинчек: США сделают шаг назад по конфликту на Украине

© AP Photo / SALVATORE DI NOLFIТурецкий политик Догу Перинчек
Турецкий политик Догу Перинчек - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / SALVATORE DI NOLFI
Турецкий политик Догу Перинчек. Архивное фото
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АНКАРА, 26 ноя – РИА Новости. США будут вынуждены сделать шаг назад по конфликту на Украине, этому способствуют успехи российской армии на фронте и то, что Киев становится грузом, заявил РИА Новости лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
Российские войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения, все задачи СВО будут решены, заявил ранее в ходе обращения к россиянам президент России Владимир Путин.
Роб Бауэр - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
В НАТО назвали конфликт на Украине частью противостояния США и КНР
25 ноября, 16:04
"Необходимо понять, что следующей администрации Белого дома необходимо пересмотреть (позицию - ред.) по Украине. Так как вкупе с неудачами на фронте Украина становится серьезным грузом для США. Желаемого результата нет. Необходим шаг назад", - сказал Перинчек.
Собеседник агентства напомнил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп обещал решить конфликт на Украине.
"Новая администрация будет вести политику, исходя из сложившихся реалий, приняв многополярность мира. Конкретные решения по Украину будут, тут важно, кто войдет в его (Трампа) администрацию. Развитие БРИКС, евразийского пространства, успехи России на фронте, все это будет способствовать тому, что США сделают шаг назад", - считает он.
"Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
Турецкий политик Догу Перинчек - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Россия идет к победе над атлантическими державами, считает турецкий политик
25 марта, 06:04
 
В миреУкраинаСШАРоссияДогу ПеринчекДональд ТрампВладимир ПутинБРИКС
 
 
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