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Депутат Госдумы оценил возможность провокаций в отношении России - РИА Новости, 26.11.2024
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04:55 26.11.2024 (обновлено: 04:59 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/ssha-1985695493.html
Депутат Госдумы оценил возможность провокаций в отношении России
Депутат Госдумы оценил возможность провокаций в отношении России - РИА Новости, 26.11.2024
Депутат Госдумы оценил возможность провокаций в отношении России
Провокации в отношении России возможны до истечения полномочий президента США Джо Байдена, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T04:55
2024-11-26T04:59
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Провокации в отношении России возможны до истечения полномочий президента США Джо Байдена, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"). Ранее агентство выяснило, что за пять дней до катастрофы грузового самолета немецкой компании DHL в Вильнюсе британская газета Times вбросила версию о возможном ответе Москвы на удары западными дальнобойными ракетами, в которой фигурируют "посылки DHL, способные взорвать самолет", а также хабы DHL в Лейпциге и Литве. "Нет сомнений в том, что до истечения полномочий Байдена напряжённость будет только нарастать, и возможны любые провокации, под которые стелют соломку аффилированные журналисты", - сказал Толмачев. По его словам, "отравленные" посылки - не метод России. "Для врага у нас всегда готовы "Орешник", "Гвоздика", "Гиацинт", "Пион" и другая флора, а подлые жесты нам ни к чему", - отметил парламентарий. Самолет DHL разбился в понедельник вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет направлялся туда из Лейпцига. Полиция сообщила, что в результате крушения погиб один из пилотов - гражданин Испании. Еще трое пострадавших - граждане Литвы, Германии и Испании - находятся в больницах. Полиция и генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование происшествия. Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявил, что версия теракта не исключается, но данных об этом пока нет. Статья Times под заголовком "Как Путин может отомстить после удара Storm Shadow по России" была опубликована утром 20 ноября. В ней, в частности, упоминается, что 22 июля в логистическом центре DHL на окраине Бирмингема загорелась посылка, а другая посылка сожгла содержимое грузового контейнера на объекте DHL в Лейпциге (Германия). Зажигательные устройства, замаскированные под электрические массажные машины, были отправлены из Литвы, "которая обвинила российскую военную разведку", говорилось в материале британской газеты.
https://ria.ru/20241125/ssha-1985673415.html
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в мире, литва, лейпциг, россия, джо байден, dhl, госдума рф, единая россия, сша
В мире, Литва, Лейпциг, Россия, Джо Байден, DHL, Госдума РФ, Единая Россия, США
Депутат Госдумы оценил возможность провокаций в отношении России

Депутат Толмачев: до ухода Байдена с поста возможны провокации против России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Провокации в отношении России возможны до истечения полномочий президента США Джо Байдена, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия").
Ранее агентство выяснило, что за пять дней до катастрофы грузового самолета немецкой компании DHL в Вильнюсе британская газета Times вбросила версию о возможном ответе Москвы на удары западными дальнобойными ракетами, в которой фигурируют "посылки DHL, способные взорвать самолет", а также хабы DHL в Лейпциге и Литве.
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"Нет сомнений в том, что до истечения полномочий Байдена напряжённость будет только нарастать, и возможны любые провокации, под которые стелют соломку аффилированные журналисты", - сказал Толмачев.
По его словам, "отравленные" посылки - не метод России.
"Для врага у нас всегда готовы "Орешник", "Гвоздика", "Гиацинт", "Пион" и другая флора, а подлые жесты нам ни к чему", - отметил парламентарий.
Самолет DHL разбился в понедельник вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет направлялся туда из Лейпцига. Полиция сообщила, что в результате крушения погиб один из пилотов - гражданин Испании. Еще трое пострадавших - граждане Литвы, Германии и Испании - находятся в больницах. Полиция и генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование происшествия. Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявил, что версия теракта не исключается, но данных об этом пока нет.
Статья Times под заголовком "Как Путин может отомстить после удара Storm Shadow по России" была опубликована утром 20 ноября. В ней, в частности, упоминается, что 22 июля в логистическом центре DHL на окраине Бирмингема загорелась посылка, а другая посылка сожгла содержимое грузового контейнера на объекте DHL в Лейпциге (Германия). Зажигательные устройства, замаскированные под электрические массажные машины, были отправлены из Литвы, "которая обвинила российскую военную разведку", говорилось в материале британской газеты.
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