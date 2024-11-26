https://ria.ru/20241126/ssha-1985693183.html

Экс-адвокат Трампа рассказал о делах против политика в штатах

Экс-адвокат Трампа рассказал о делах против политика в штатах - РИА Новости, 26.11.2024

Экс-адвокат Трампа рассказал о делах против политика в штатах

Уголовные дела против избранного президента США Дональда Трампа, рассматриваемые в судах различных штатов, отличаются от федеральных и не подлежат юрисдикции... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T04:02

2024-11-26T04:02

2024-11-26T04:02

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нью-йорк (город)

дональд трамп

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НЬЮ-ЙОРК, 26 ноя - РИА Новости. Уголовные дела против избранного президента США Дональда Трампа, рассматриваемые в судах различных штатов, отличаются от федеральных и не подлежат юрисдикции правительства, однако вероятность тюремного срока остается крайне низкой, заявил РИА Новости бывший адвокат политика-республиканца Джо Такопина. "Дела на уровне штатов отличаются: они не попадают под юрисдикцию президента или министерства юстиции США. Например, дело в Нью-Йорке связано с вопросами апелляции из-за решения Верховного суда о неприкосновенности. Это серьёзные вопросы. Что касается приговора, я не думаю, что судья Хуан Мерчан назначит президенту Трампу тюремное заключение", - сказал Такопина, комментируя перспективы уголовных процессов в отношении победившего на президентских выборах Трампа. Юрист подчеркнул, что считает впечатляющим то, как Трамп сумел выйти из ситуации с четырьмя уголовными обвинениями против него, одержать победу в борьбе за переизбрание и "оставить большую часть этих дел позади". Ранее переходная команда избранного президента Трампа назвала решение судьи Мерчана из Нью-Йорка отложить вынесение приговора по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс "решительной победой".

https://ria.ru/20241126/tramp-1985683594.html

https://ria.ru/20241125/tramp-1985496173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, trump organization