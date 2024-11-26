Экс-адвокат Трампа рассказал о делах против политика в штатах
Экс-адвокат Трампа: дела в штатах сложнее закрыть, чем федеральные
© AP Photo / Seth WenigДональд Трамп
© AP Photo / Seth Wenig
Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 26 ноя - РИА Новости. Уголовные дела против избранного президента США Дональда Трампа, рассматриваемые в судах различных штатов, отличаются от федеральных и не подлежат юрисдикции правительства, однако вероятность тюремного срока остается крайне низкой, заявил РИА Новости бывший адвокат политика-республиканца Джо Такопина.
"Дела на уровне штатов отличаются: они не попадают под юрисдикцию президента или министерства юстиции США. Например, дело в Нью-Йорке связано с вопросами апелляции из-за решения Верховного суда о неприкосновенности. Это серьёзные вопросы. Что касается приговора, я не думаю, что судья Хуан Мерчан назначит президенту Трампу тюремное заключение", - сказал Такопина, комментируя перспективы уголовных процессов в отношении победившего на президентских выборах Трампа.
Юрист подчеркнул, что считает впечатляющим то, как Трамп сумел выйти из ситуации с четырьмя уголовными обвинениями против него, одержать победу в борьбе за переизбрание и "оставить большую часть этих дел позади".
Ранее переходная команда избранного президента Трампа назвала решение судьи Мерчана из Нью-Йорка отложить вынесение приговора по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс "решительной победой".