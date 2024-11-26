https://ria.ru/20241126/sputnik-1985800072.html
Журналисты Sputnik приняли участие в программе президента Венесуэлы Мадуро
Журналисты Sputnik приняли участие в программе президента Венесуэлы Мадуро - РИА Новости, 26.11.2024
Журналисты Sputnik приняли участие в программе президента Венесуэлы Мадуро
"Добро пожаловать в Венесуэлу, Sputnik". РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:01
2024-11-26T15:01
2024-11-26T15:12
венесуэла
россия
николас мадуро
sputnik
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Добро пожаловать в Венесуэлу, Sputnik". Этими словами президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о подписании соглашения между Министерством связи и информации страны и международным агентством и радио Sputnik, работающим на более чем 30 языках.Представители Sputnik стали первыми журналистами из России, принявшими участие в качестве гостей в еженедельной телепрограмме президента "Con Maduro+", которая транслируется в прямом эфире на всю страну.Sputnik – международное информационное агентство и радио, входящее в медиагруппу "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси.25 мультимедийных центров Sputnik расположены по всему миру - в странах дальнего и ближнего зарубежья. Радиовещание осуществляется в 20ти странах на 14 языках. Аудитория радио свыше 200 млн. человек В социальных сетях аудитория Sputnik превышает 32 млн.
https://ria.ru/20241112/venesuela-1983208872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, россия, николас мадуро, sputnik
Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Sputnik
Журналисты Sputnik приняли участие в программе президента Венесуэлы Мадуро
Представители Sputnik приняли участие в телепрограмме президента Венесуэлы
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Добро пожаловать в Венесуэлу, Sputnik".
Этими словами президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о подписании соглашения между Министерством связи и информации страны и международным агентством и радио Sputnik, работающим на более чем 30 языках.
Представители Sputnik стали первыми журналистами из России, принявшими участие в качестве гостей в еженедельной телепрограмме президента "Con Maduro+", которая транслируется в прямом эфире на всю страну.
Sputnik – международное информационное агентство и радио, входящее в медиагруппу "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси.
25 мультимедийных центров Sputnik расположены по всему миру - в странах дальнего и ближнего зарубежья. Радиовещание осуществляется в 20ти странах на 14 языках. Аудитория радио свыше 200 млн. человек В социальных сетях аудитория Sputnik превышает 32 млн.