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Журналисты Sputnik приняли участие в программе президента Венесуэлы Мадуро - РИА Новости, 26.11.2024
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15:01 26.11.2024 (обновлено: 15:12 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/sputnik-1985800072.html
Журналисты Sputnik приняли участие в программе президента Венесуэлы Мадуро
Журналисты Sputnik приняли участие в программе президента Венесуэлы Мадуро - РИА Новости, 26.11.2024
Журналисты Sputnik приняли участие в программе президента Венесуэлы Мадуро
"Добро пожаловать в Венесуэлу, Sputnik". РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:01
2024-11-26T15:12
венесуэла
россия
николас мадуро
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Добро пожаловать в Венесуэлу, Sputnik". Этими словами президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о подписании соглашения между Министерством связи и информации страны и международным агентством и радио Sputnik, работающим на более чем 30 языках.Представители Sputnik стали первыми журналистами из России, принявшими участие в качестве гостей в еженедельной телепрограмме президента "Con Maduro+", которая транслируется в прямом эфире на всю страну.Sputnik – международное информационное агентство и радио, входящее в медиагруппу "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси.25 мультимедийных центров Sputnik расположены по всему миру - в странах дальнего и ближнего зарубежья. Радиовещание осуществляется в 20ти странах на 14 языках. Аудитория радио свыше 200 млн. человек В социальных сетях аудитория Sputnik превышает 32 млн.
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венесуэла, россия, николас мадуро, sputnik
Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Sputnik
Журналисты Sputnik приняли участие в программе президента Венесуэлы Мадуро

Представители Sputnik приняли участие в телепрограмме президента Венесуэлы

© SputnikПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Sputnik
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Добро пожаловать в Венесуэлу, Sputnik".
Этими словами президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о подписании соглашения между Министерством связи и информации страны и международным агентством и радио Sputnik, работающим на более чем 30 языках.
Представители Sputnik стали первыми журналистами из России, принявшими участие в качестве гостей в еженедельной телепрограмме президента "Con Maduro+", которая транслируется в прямом эфире на всю страну.

Sputnik – международное информационное агентство и радио, входящее в медиагруппу "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси.
25 мультимедийных центров Sputnik расположены по всему миру - в странах дальнего и ближнего зарубежья. Радиовещание осуществляется в 20ти странах на 14 языках. Аудитория радио свыше 200 млн. человек В социальных сетях аудитория Sputnik превышает 32 млн.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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12 ноября, 04:37
 
ВенесуэлаРоссияНиколас МадуроSputnik
 
 
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