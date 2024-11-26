https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985869433.html

Спецоперация, 26 ноября: ВС России освободили Копанки в Харьковской области

Спецоперация, 26 ноября: ВС России освободили Копанки в Харьковской области - РИА Новости, 26.11.2024

Спецоперация, 26 ноября: ВС России освободили Копанки в Харьковской области

Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт Копанки Харьковской области, сообщило во вторник... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T19:13

2024-11-26T19:13

2024-11-26T19:13

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

сергей нарышкин

александр бортников

дидье рейндерс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт Копанки Харьковской области, сообщило во вторник Минобороны РФ. Потери ВСУ составили до 1675 военнослужащих на разных направлениях, следует из сводки Минобороны РФ. ВСУ использовали американские ракеты ATACMS при ударе по аэродрому Курск-Восточный, семь ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", одна достигла цели, информировало Минобороны РФ. В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры, следует из сообщения МО. Минобороны РФ заявило, что готовит ответные действия на атаки ВСУ ракетами ATACMS по объектам в Курской области. За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 250 военнослужащих, четыре танка, четыре БМП и три бронемашины, следует из сводки военного ведомства. Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, средства ПВО сбили 71 дрон, заявило Минобороны РФ. В частности, удары нанесены по пунктам временной дислокации ВСУ и месту производства БПЛА в Киеве и пригороде, а также в направлении портов Белгород-Днестровский и Ильичевска в Одесской области, по пунктам временной дислокации ВСУ в Житомирской области, где находились наемники из Латинской Америки, сообщили РИА Новости в николаевском пророссийском сопротивлении. Россия отвергает замораживание украинского конфликтаРоссия категорически отвергает какое-либо замораживание конфликта на Украине, чем быстрее это поймут на Западе, тем лучше будет для всех сторон, заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин после совещания спецслужб стран СНГ в Москве. По его словам, Россия категорически отвергает какое-либо замораживание конфликта по корейскому, любому другому варианту. Нарышкин подчеркнул, что Россия открыта для переговоров, условия были озвучены президентом РФ в ходе совещания с руководящим составом МИД в июне. Директор СВР отметил, что, чем быстрее в западных столицах примут предложенные Москвой условия мирного договора, "тем лучше будет и для Украины, и для Европы, и для России". Страны западного блока терпят фиаско в конфликте на Украине, но не собираются успокаиваться и продолжат попытки дестабилизировать обстановку вокруг России, считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Помощь Украине финансами и оружиемЕС намерен направить один миллиард евро из второго транша доходов от замороженных активов РФ на поддержку военной промышленности Украины через закупки украинского оружия, заявил на пленарной сессии Европарламента еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Ранее источник в ЕС сообщил журналистам, что второй транш на военную помощь Киеву из доходов от активов РФ на 1,9 миллиарда евро будет доступен в марте-апреле 2025 года, обсуждается его распределение. Он также напомнил, что институты и страны ЕС всего потратили на поддержку Украины уже порядка 124 миллиардов евро, включая 45,5 миллиарда – на военную помощь. Более 6 миллиардов военной поддержки поступили через Европейский фонд мира, где сейчас Венгрия блокирует еще почти семь миллиардов евро. Кроме того, власти Дании намерены направить в 2025 году Киеву около 1,4 миллиарда долларов в качестве финансирования украинского военно-промышленного комплекса, поскольку европейские союзники Украины испытывают трудности с производством достаточного количества оружия для ВСУ, сообщает газета Wall Street Journal. Вместе с тем, Германия до истечения года поставит на Украину две системы ЗРК Iris-T, заявила германский министр иностранных дел Анналена Бербок на встрече глав МИД "Большой семерки" в городе Фьюджи под Римом. О бракованных 120-миллиметровых минахГосбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин, сообщило во вторник украинское минобороны. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". Министерство обороны третью неделю активно занимается расследованием причин нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин... Министерство обороны приостановило использование указанных партий боеприпасов, а также их выдачу в боевые подразделения до завершения установления причин нештатного срабатывания, сказано в сообщении, опубликованном на сайте министерства. В ведомстве отметили, что партия поставленных боеприпасов, заказчиком которых выступает министерство, изъята для дальнейших исследований, взамен будут поставлены мины импортного производства. По предварительным результатам расследования, причиной внештатной детонации мин могут быть некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения боеприпасов. В ведомстве заверили, что по итогам проверки будут предприняты кадровые решения. "Орешник" не удержит НАТО от поддержки УкраиныВ НАТО не ждут серьезных результатов от предстоящего обсуждения с представителями Украины последствий применения Россией новейшей ракеты средней дальности "Орешник" в Днепропетровске, передает агентство Франс Пресс. Постоянные представители государств-членов НАТО при штаб-квартире в Брюсселе и представитель Украины обсудят во вторник на специальном заседании в рамках Совета НАТО-Украина последствия применения Россией новейшей ракеты средней дальности "Орешник" в Днепропетровске. Как отмечает Франс Пресс, дипломаты и чиновники из альянса преуменьшают возможные ожидания каких-либо серьезных результатов от этой встречи. Агентство уверяет, что максимум, что ожидается - это подтверждение прежнего заявления НАТО о том, что развертывание Москвой нового вооружения не "удержит союзников по НАТО от оказания Украине поддержки". Путь к ядерному терроризмуАнглосаксы втихую толкают Киев на проведение акций ядерного терроризма, а также создание "грязной бомбы", заявил директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, англосаксы негласно подталкивают Киев на опасную эскалацию: проведение акций ядерного терроризма и создание "грязной бомбы". Кроме того, директор ФСБ заявил, что украинская организованная преступность контролирует значительную часть производств наркотиков, этот фактор используется в гибридной войне против России. Потенциал транснационального криминалитета, специализирующегося на наркотрафике, активно используют иностранные спецслужбы и международные террористические организации для подрыва безопасности и стабильности на пространстве СНГ, отметил Бортников.

https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985715000.html

https://ria.ru/20241126/vsu-1985850589.html

https://ria.ru/20241121/zapad-1984903099.html

https://ria.ru/20241121/evropa-1984896370.html

https://ria.ru/20241125/ssha-1985676783.html

https://ria.ru/20241126/nato-1985594143.html

https://ria.ru/20241114/ssha-1983625888.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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