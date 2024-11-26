https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985705104.html

Российские военные нанесли удар по наемникам в Житомирской области

Российские военные нанесли удар по наемникам в Житомирской области - РИА Новости, 26.11.2024

Российские военные нанесли удар по наемникам в Житомирской области

Российские войска нанесли удары по целям в нескольких областях Украины, в частности в Житомирской области они поразили пункт размещения иностранных наемников,... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T07:51

2024-11-26T07:51

2024-11-26T08:44

специальная военная операция на украине

житомирская область

вооруженные силы украины

безопасность

сергей лебедев

украина

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936197386_262:136:1500:833_1920x0_80_0_0_02cb51906cfd352687aeff5dfb444510.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по целям в нескольких областях Украины, в частности в Житомирской области они поразили пункт размещения иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."А ночью сегодня били <…> Житомир и область: по пунктам временной дислокации", — рассказал он.По его словам, там базировались наемники из Латинской Америки.Лебедев перечислил и другие пораженные объекты: в Одесской области удары наносились по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска, в Киеве и пригороде — по пунктам временной дислокации ВСУ, производству беспилотников и ремонтному цеху, в Ровенской области поражены энергоструктура, логистический узел, личный состав и орудия ВСУ. В Староконстантинове в Хмельницкой области целями были военный аэродром и склад, а в Тернопольской области — инфраструктура, полигон и место хранения военной техники. Кроме того, в городе частично пропал свет, добавил собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241126/plennyy-1985695065.html

https://ria.ru/20241014/naemniki-1977874947.html

житомирская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

житомирская область, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев, украина, вооруженные силы рф