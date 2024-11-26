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Российские военные нанесли удар по наемникам в Житомирской области - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:51 26.11.2024 (обновлено: 08:44 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985705104.html
Российские военные нанесли удар по наемникам в Житомирской области
Российские военные нанесли удар по наемникам в Житомирской области - РИА Новости, 26.11.2024
Российские военные нанесли удар по наемникам в Житомирской области
Российские войска нанесли удары по целям в нескольких областях Украины, в частности в Житомирской области они поразили пункт размещения иностранных наемников,... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T07:51
2024-11-26T08:44
специальная военная операция на украине
житомирская область
вооруженные силы украины
безопасность
сергей лебедев
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по целям в нескольких областях Украины, в частности в Житомирской области они поразили пункт размещения иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."А ночью сегодня били &lt;…&gt; Житомир и область: по пунктам временной дислокации", — рассказал он.По его словам, там базировались наемники из Латинской Америки.Лебедев перечислил и другие пораженные объекты: в Одесской области удары наносились по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска, в Киеве и пригороде — по пунктам временной дислокации ВСУ, производству беспилотников и ремонтному цеху, в Ровенской области поражены энергоструктура, логистический узел, личный состав и орудия ВСУ. В Староконстантинове в Хмельницкой области целями были военный аэродром и склад, а в Тернопольской области — инфраструктура, полигон и место хранения военной техники. Кроме того, в городе частично пропал свет, добавил собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241126/plennyy-1985695065.html
https://ria.ru/20241014/naemniki-1977874947.html
житомирская область
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житомирская область, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Житомирская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сергей Лебедев, Украина, Вооруженные силы РФ
Российские военные нанесли удар по наемникам в Житомирской области

Российские военные нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ в Житомирской области

© Минобороны РоссииШтурмовики Су-25 наносят удар по подразделениям ВСУ
Штурмовики Су-25 наносят удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Минобороны России
Штурмовики Су-25 наносят удар по подразделениям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по целям в нескольких областях Украины, в частности в Житомирской области они поразили пункт размещения иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"А ночью сегодня били <…> Житомир и область: по пунктам временной дислокации", — рассказал он.
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По его словам, там базировались наемники из Латинской Америки.
Лебедев перечислил и другие пораженные объекты: в Одесской области удары наносились по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска, в Киеве и пригороде — по пунктам временной дислокации ВСУ, производству беспилотников и ремонтному цеху, в Ровенской области поражены энергоструктура, логистический узел, личный состав и орудия ВСУ. В Староконстантинове в Хмельницкой области целями были военный аэродром и склад, а в Тернопольской области — инфраструктура, полигон и место хранения военной техники. Кроме того, в городе частично пропал свет, добавил собеседник агентства.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеЖитомирская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьСергей ЛебедевУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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