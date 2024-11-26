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Военнослужащие на СВО получат новые сухпайки - РИА Новости, 26.11.2024
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05:17 26.11.2024 (обновлено: 05:21 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985696709.html
Военнослужащие на СВО получат новые сухпайки
Военнослужащие на СВО получат новые сухпайки - РИА Новости, 26.11.2024
Военнослужащие на СВО получат новые сухпайки
Модернизированные индивидуальные рационы питания поступили для испытаний в подразделения группировки войск "Запад", они включают новый подогреватель, незаметный РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T05:17
2024-11-26T05:21
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Модернизированные индивидуальные рационы питания поступили для испытаний в подразделения группировки войск "Запад", они включают новый подогреватель, незаметный для тепловизоров противника, сообщил начальник отдела развития и модернизации продовольственной службы департамента ресурсного обеспечения Минобороны России Александр Демидов. "В настоящее время проводим испытания обновлённого индивидуального рациона питания - норма номер 7. В этих пайках переработали технологию приготовления, в том числе улучшили ассортимент. Переупаковали практически все блюда в полимерную упаковку", - сказал Демидов в видеоролике Минобороны РФ. По его словам, полимерная упаковка практически не подвержена деформациям и повреждениям. Еда в ней хранится 24 месяца и её удобно носить и просто утилизировать. Также в наборы вошла и другая новинка - беспламенный химический разогреватель. Он представляет собой пакет со смесью, который нужно открыть и поместить туда еду в упаковке, добавить 100 граммов воды и загерметизировать с помощью клейкого слоя на краю пакета. Затем блюдо в течение пяти минут нагреется до 65 градусов. "Это удобно, становится разогрев малозаметным, в том числе, для тепловизоров. Удобно, быстро, не надо ничего жечь", - добавил Демидов. Испытания, по его словам, проходят в пяти воинских частях в зоне СВО. Как рассказали в МО РФ, новая упаковка позволяет сбрасывать еду с квадрокоптеров, а сами продукты стали более калорийными. После завершения испытаний индивидуальные рационы питания будут выдаваться военнослужащим, которые выполняют различные задачи в местах, где затруднена организация горячего питания, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241125/vertolet-1985653186.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Военнослужащие на СВО получат новые сухпайки

Военные на СВО получат сухпайки с незаметным для тепловизоров подогревателем

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Модернизированные индивидуальные рационы питания поступили для испытаний в подразделения группировки войск "Запад", они включают новый подогреватель, незаметный для тепловизоров противника, сообщил начальник отдела развития и модернизации продовольственной службы департамента ресурсного обеспечения Минобороны России Александр Демидов.
"В настоящее время проводим испытания обновлённого индивидуального рациона питания - норма номер 7. В этих пайках переработали технологию приготовления, в том числе улучшили ассортимент. Переупаковали практически все блюда в полимерную упаковку", - сказал Демидов в видеоролике Минобороны РФ.
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По его словам, полимерная упаковка практически не подвержена деформациям и повреждениям. Еда в ней хранится 24 месяца и её удобно носить и просто утилизировать.
Также в наборы вошла и другая новинка - беспламенный химический разогреватель. Он представляет собой пакет со смесью, который нужно открыть и поместить туда еду в упаковке, добавить 100 граммов воды и загерметизировать с помощью клейкого слоя на краю пакета. Затем блюдо в течение пяти минут нагреется до 65 градусов.
"Это удобно, становится разогрев малозаметным, в том числе, для тепловизоров. Удобно, быстро, не надо ничего жечь", - добавил Демидов.
Испытания, по его словам, проходят в пяти воинских частях в зоне СВО.
Как рассказали в МО РФ, новая упаковка позволяет сбрасывать еду с квадрокоптеров, а сами продукты стали более калорийными.
После завершения испытаний индивидуальные рационы питания будут выдаваться военнослужащим, которые выполняют различные задачи в местах, где затруднена организация горячего питания, уточнили в ведомстве.
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