https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985696709.html

Военнослужащие на СВО получат новые сухпайки

Военнослужащие на СВО получат новые сухпайки - РИА Новости, 26.11.2024

Военнослужащие на СВО получат новые сухпайки

Модернизированные индивидуальные рационы питания поступили для испытаний в подразделения группировки войск "Запад", они включают новый подогреватель, незаметный РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T05:17

2024-11-26T05:17

2024-11-26T05:21

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Модернизированные индивидуальные рационы питания поступили для испытаний в подразделения группировки войск "Запад", они включают новый подогреватель, незаметный для тепловизоров противника, сообщил начальник отдела развития и модернизации продовольственной службы департамента ресурсного обеспечения Минобороны России Александр Демидов. "В настоящее время проводим испытания обновлённого индивидуального рациона питания - норма номер 7. В этих пайках переработали технологию приготовления, в том числе улучшили ассортимент. Переупаковали практически все блюда в полимерную упаковку", - сказал Демидов в видеоролике Минобороны РФ. По его словам, полимерная упаковка практически не подвержена деформациям и повреждениям. Еда в ней хранится 24 месяца и её удобно носить и просто утилизировать. Также в наборы вошла и другая новинка - беспламенный химический разогреватель. Он представляет собой пакет со смесью, который нужно открыть и поместить туда еду в упаковке, добавить 100 граммов воды и загерметизировать с помощью клейкого слоя на краю пакета. Затем блюдо в течение пяти минут нагреется до 65 градусов. "Это удобно, становится разогрев малозаметным, в том числе, для тепловизоров. Удобно, быстро, не надо ничего жечь", - добавил Демидов. Испытания, по его словам, проходят в пяти воинских частях в зоне СВО. Как рассказали в МО РФ, новая упаковка позволяет сбрасывать еду с квадрокоптеров, а сами продукты стали более калорийными. После завершения испытаний индивидуальные рационы питания будут выдаваться военнослужащим, которые выполняют различные задачи в местах, где затруднена организация горячего питания, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241125/vertolet-1985653186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность