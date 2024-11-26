https://ria.ru/20241126/sng-1985718312.html

ФСБ: Украина стала полигоном Запада для подрыва безопасности стран СНГ

ФСБ: Украина стала полигоном Запада для подрыва безопасности стран СНГ - РИА Новости, 26.11.2024

ФСБ: Украина стала полигоном Запада для подрыва безопасности стран СНГ

Запад превратил Украину в полигон для отработки методов подрыва безопасности не только России, но и всего постсоветского пространства, заявил директор ФСБ... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T10:21

2024-11-26T10:21

2024-11-26T10:21

специальная военная операция на украине

россия

украина

москва

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

снг

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запад превратил Украину в полигон для отработки методов подрыва безопасности не только России, но и всего постсоветского пространства, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Угрозы безопасности странам СНГ в большинстве своем связаны с агрессивным и циничным курсом коллективного Запада и взрощенного им киевского режима, отметил Бортников, выступая на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. "Их усилиями Украина превращена в полигон для апробации методов подрыва безопасности не только России, но и всего постсоветского пространства", - сказал директор ФСБ.

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984648071.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, москва, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, в мире