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ФСБ: Украина стала полигоном Запада для подрыва безопасности стран СНГ - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:21 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/sng-1985718312.html
ФСБ: Украина стала полигоном Запада для подрыва безопасности стран СНГ
ФСБ: Украина стала полигоном Запада для подрыва безопасности стран СНГ - РИА Новости, 26.11.2024
ФСБ: Украина стала полигоном Запада для подрыва безопасности стран СНГ
Запад превратил Украину в полигон для отработки методов подрыва безопасности не только России, но и всего постсоветского пространства, заявил директор ФСБ... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:21
2024-11-26T10:21
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запад превратил Украину в полигон для отработки методов подрыва безопасности не только России, но и всего постсоветского пространства, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Угрозы безопасности странам СНГ в большинстве своем связаны с агрессивным и циничным курсом коллективного Запада и взрощенного им киевского режима, отметил Бортников, выступая на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. "Их усилиями Украина превращена в полигон для апробации методов подрыва безопасности не только России, но и всего постсоветского пространства", - сказал директор ФСБ.
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россия, украина, москва, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, В мире
ФСБ: Украина стала полигоном Запада для подрыва безопасности стран СНГ

Бортников: Запад отрабатывает на Украине методы подрыва безопасности стран СНГ

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запад превратил Украину в полигон для отработки методов подрыва безопасности не только России, но и всего постсоветского пространства, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
Угрозы безопасности странам СНГ в большинстве своем связаны с агрессивным и циничным курсом коллективного Запада и взрощенного им киевского режима, отметил Бортников, выступая на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
"Их усилиями Украина превращена в полигон для апробации методов подрыва безопасности не только России, но и всего постсоветского пространства", - сказал директор ФСБ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГВ мире
 
 
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