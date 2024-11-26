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ФСБ: Украина стала полигоном Запада для подрыва безопасности стран СНГ
ФСБ: Украина стала полигоном Запада для подрыва безопасности стран СНГ - РИА Новости, 26.11.2024
ФСБ: Украина стала полигоном Запада для подрыва безопасности стран СНГ
Запад превратил Украину в полигон для отработки методов подрыва безопасности не только России, но и всего постсоветского пространства, заявил директор ФСБ... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:21
2024-11-26T10:21
2024-11-26T10:21
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запад превратил Украину в полигон для отработки методов подрыва безопасности не только России, но и всего постсоветского пространства, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Угрозы безопасности странам СНГ в большинстве своем связаны с агрессивным и циничным курсом коллективного Запада и взрощенного им киевского режима, отметил Бортников, выступая на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. "Их усилиями Украина превращена в полигон для апробации методов подрыва безопасности не только России, но и всего постсоветского пространства", - сказал директор ФСБ.
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РИА Новости
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ФСБ: Украина стала полигоном Запада для подрыва безопасности стран СНГ
Бортников: Запад отрабатывает на Украине методы подрыва безопасности стран СНГ