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США хотят устроить хаос в СНГ, заявил Бортников - РИА Новости, 26.11.2024
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10:16 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/sng-1985717670.html
США хотят устроить хаос в СНГ, заявил Бортников
США хотят устроить хаос в СНГ, заявил Бортников - РИА Новости, 26.11.2024
США хотят устроить хаос в СНГ, заявил Бортников
Вашингтон со своими союзниками хотят устроить хаос в СНГ и превратить пространство Содружества в дешевую ресурсную базу, заявил директор ФСБ России Александр... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:16
2024-11-26T10:16
россия
москва
александр бортников
снг
содружество
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вашингтон со своими союзниками хотят устроить хаос в СНГ и превратить пространство Содружества в дешевую ресурсную базу, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "США и их союзники не брезгуют самыми неприглядными методами для реализации своих геополитических амбиций. В нашем случае это хаотизация Содружества и превращение его в дешёвую ресурсную базу", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
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россия, москва, александр бортников, снг, содружество , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, Москва, Александр Бортников, СНГ, Содружество , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
США хотят устроить хаос в СНГ, заявил Бортников

ФСБ: США хотят устроить хаос в СНГ и превратить его в дешевую ресурсную базу

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вашингтон со своими союзниками хотят устроить хаос в СНГ и превратить пространство Содружества в дешевую ресурсную базу, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"США и их союзники не брезгуют самыми неприглядными методами для реализации своих геополитических амбиций. В нашем случае это хаотизация Содружества и превращение его в дешёвую ресурсную базу", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
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Вчера, 10:10
 
РоссияМоскваАлександр БортниковСНГСодружествоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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