https://ria.ru/20241126/sng-1985717670.html
США хотят устроить хаос в СНГ, заявил Бортников
США хотят устроить хаос в СНГ, заявил Бортников - РИА Новости, 26.11.2024
США хотят устроить хаос в СНГ, заявил Бортников
Вашингтон со своими союзниками хотят устроить хаос в СНГ и превратить пространство Содружества в дешевую ресурсную базу, заявил директор ФСБ России Александр... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:16
2024-11-26T10:16
2024-11-26T10:16
россия
москва
александр бортников
снг
содружество
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_0:41:700:435_1920x0_80_0_0_06c26694af216b131896c8a395fe0dd3.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вашингтон со своими союзниками хотят устроить хаос в СНГ и превратить пространство Содружества в дешевую ресурсную базу, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "США и их союзники не брезгуют самыми неприглядными методами для реализации своих геополитических амбиций. В нашем случае это хаотизация Содружества и превращение его в дешёвую ресурсную базу", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
https://ria.ru/20241126/naryshkin-1985716957.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_49:0:672:467_1920x0_80_0_0_08ef4d73fdde0051a9fb78b0f2c76948.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, александр бортников, снг, содружество , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, Москва, Александр Бортников, СНГ, Содружество , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
США хотят устроить хаос в СНГ, заявил Бортников
ФСБ: США хотят устроить хаос в СНГ и превратить его в дешевую ресурсную базу