https://ria.ru/20241126/sng-1985717670.html

США хотят устроить хаос в СНГ, заявил Бортников

США хотят устроить хаос в СНГ, заявил Бортников - РИА Новости, 26.11.2024

США хотят устроить хаос в СНГ, заявил Бортников

Вашингтон со своими союзниками хотят устроить хаос в СНГ и превратить пространство Содружества в дешевую ресурсную базу, заявил директор ФСБ России Александр... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T10:16

2024-11-26T10:16

2024-11-26T10:16

россия

москва

александр бортников

снг

содружество

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вашингтон со своими союзниками хотят устроить хаос в СНГ и превратить пространство Содружества в дешевую ресурсную базу, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "США и их союзники не брезгуют самыми неприглядными методами для реализации своих геополитических амбиций. В нашем случае это хаотизация Содружества и превращение его в дешёвую ресурсную базу", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.

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россия

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Ольга Фомченкова

россия, москва, александр бортников, снг, содружество , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире