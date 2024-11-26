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Слуцкий рассказал, к чему приведет дальнейшая поддержка Киева странами НАТО

Слуцкий рассказал, к чему приведет дальнейшая поддержка Киева странами НАТО - РИА Новости, 26.11.2024

Слуцкий рассказал, к чему приведет дальнейшая поддержка Киева странами НАТО

В условиях обновленной ядерной доктрины РФ не только Украина может стать "страной-камикадзе", но и вся Европа рискует попасть в заложники к ястребам-русофобам,... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T22:03

2024-11-26T22:03

2024-11-26T22:03

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В условиях обновленной ядерной доктрины РФ не только Украина может стать "страной-камикадзе", но и вся Европа рискует попасть в заложники к ястребам-русофобам, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В НАТО ранее заявили, что продолжат оказывать военную помощь Киеву после удара ВС РФ по объекту ВПК Украины в Днепропетровске с использованием ракетных систем средней дальности "Орешник" в ответ на удары ВСУ американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях, сообщает пресс-служба альянса. Ранее во вторник в Брюсселе по инициативе Киева прошло заседание Совета НАТО-Украина на уровне постоянных представителей. "В условиях обновленной ядерной доктрины России не только Украина может стать "страной-камикадзе", но и вся Европа (да и не только) рискует попасть в заложники к ястребам-русофобам. Президент (России - ред.) Владимир Путин абсолютно четко предупредил: "Ответ всегда будет!". Коллективному Западу пора остановиться!" - написал Слуцкий в своём Telegram-канале. По его словам, Совет Украина-НАТО на уровне послов стран альянса продолжает "дремучую" политику отрицания военного превосходства России и зря обещает Киеву дальнейшую поддержку. Очередной этап "ползучей эскалации". "Натовское руководство все еще грезит нанесением стратегического поражения России. Последнее заявление главы Военного комитета Североатлантического блока Роба Бауэра о возможных превентивных "высокоточных ударов" по территории нашей страны фактически декларирует истинные намерения западников. И это тот случай, когда жажда гегемонии убивает инстинкт самосохранения", - добавил Слуцкий. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241126/udar-1985878803.html

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россия, украина, киев, леонид слуцкий (политик), владимир путин, роб бауэр, нато, госдума рф, лдпр, в мире