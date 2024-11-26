https://ria.ru/20241126/sk-1985767295.html

По делу о смерти девушки в загоне для свиней задержали подозреваемого

По делу о смерти девушки в загоне для свиней задержали подозреваемого - РИА Новости, 26.11.2024

По делу о смерти девушки в загоне для свиней задержали подозреваемого

В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве девушки, тело которой нашли в загоне для свиней, сообщила пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:56

2024-11-26T12:56

2024-11-26T14:51

происшествия

ужурский район

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 26 ноя — РИА Новости. В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве девушки, тело которой нашли в загоне для свиней, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета. "В рамках расследования следователями и криминалистами СК при взаимодействии с сотрудниками полиции установлено, что к гибели девушки может быть причастен житель деревни Ушканка Ужурского района, проживающий по соседству, который причинил девушке телесные повреждения, в результате чего она потеряла сознание", — говорится в релизе.Тело 17-летней ученицы 11-го класса со следами укусов свиней нашли около полуночи 23 ноября в деревянной постройке на территории частного дома в деревне Ушанка Ужурского района. Обнаружил погибшую ее друг. Прибывшие на место медики констатировали смерть школьницы. Следственный комитет установил, что она умерла от кровопотери из-за повреждения бедренной артерии, и первоначально не рассматривал версии о криминальном характере смерти. Но позже выяснилось, что девушку ударили по голове.В красноярской прокуратуре рассказали, что подозреваемый работал на отца погибшей в АО "Андроновское" и был недоволен решениями руководства. В день происшествия он, будучи пьяным, решил отомстить начальнику, для чего пришел к его дому, чтобы забить его скот. Там он застал девушку за кормлением свиней. Мужчина взял палку и ударил ее по голове, а когда девушка упала без сознания, скрылся с места происшествия.

https://ria.ru/20241121/peterburg-1984971220.html

https://ria.ru/20241122/veter-1985123289.html

ужурский район

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Подозреваемый в убийстве школьницы о своих действиях Подозреваемый в убийстве школьницы о своих действиях 2024-11-26T12:56 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ужурский район, следственный комитет россии (ск рф)