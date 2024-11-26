По делу о смерти девушки в загоне для свиней задержали подозреваемого
СК задержал подозреваемого по делу о погибшей в загоне для свиней девушке
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 ноя — РИА Новости. В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве девушки, тело которой нашли в загоне для свиней, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
"В рамках расследования следователями и криминалистами СК при взаимодействии с сотрудниками полиции установлено, что к гибели девушки может быть причастен житель деревни Ушканка Ужурского района, проживающий по соседству, который причинил девушке телесные повреждения, в результате чего она потеряла сознание", — говорится в релизе.
В Петербурге охранники склада избили претендента на работу
21 ноября, 11:53
Тело 17-летней ученицы 11-го класса со следами укусов свиней нашли около полуночи 23 ноября в деревянной постройке на территории частного дома в деревне Ушанка Ужурского района. Обнаружил погибшую ее друг. Прибывшие на место медики констатировали смерть школьницы.
Следственный комитет установил, что она умерла от кровопотери из-за повреждения бедренной артерии, и первоначально не рассматривал версии о криминальном характере смерти. Но позже выяснилось, что девушку ударили по голове.
В красноярской прокуратуре рассказали, что подозреваемый работал на отца погибшей в АО "Андроновское" и был недоволен решениями руководства. В день происшествия он, будучи пьяным, решил отомстить начальнику, для чего пришел к его дому, чтобы забить его скот. Там он застал девушку за кормлением свиней. Мужчина взял палку и ударил ее по голове, а когда девушка упала без сознания, скрылся с места происшествия.
В Белгородской области женщина погибла из-за непогоды
22 ноября, 08:51