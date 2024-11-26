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По делу о смерти девушки в загоне для свиней задержали подозреваемого - РИА Новости, 26.11.2024
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12:56 26.11.2024 (обновлено: 14:51 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/sk-1985767295.html
По делу о смерти девушки в загоне для свиней задержали подозреваемого
По делу о смерти девушки в загоне для свиней задержали подозреваемого - РИА Новости, 26.11.2024
По делу о смерти девушки в загоне для свиней задержали подозреваемого
В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве девушки, тело которой нашли в загоне для свиней, сообщила пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:56
2024-11-26T14:51
происшествия
ужурский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 26 ноя — РИА Новости. В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве девушки, тело которой нашли в загоне для свиней, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета. "В рамках расследования следователями и криминалистами СК при взаимодействии с сотрудниками полиции установлено, что к гибели девушки может быть причастен житель деревни Ушканка Ужурского района, проживающий по соседству, который причинил девушке телесные повреждения, в результате чего она потеряла сознание", — говорится в релизе.Тело 17-летней ученицы 11-го класса со следами укусов свиней нашли около полуночи 23 ноября в деревянной постройке на территории частного дома в деревне Ушанка Ужурского района. Обнаружил погибшую ее друг. Прибывшие на место медики констатировали смерть школьницы. Следственный комитет установил, что она умерла от кровопотери из-за повреждения бедренной артерии, и первоначально не рассматривал версии о криминальном характере смерти. Но позже выяснилось, что девушку ударили по голове.В красноярской прокуратуре рассказали, что подозреваемый работал на отца погибшей в АО "Андроновское" и был недоволен решениями руководства. В день происшествия он, будучи пьяным, решил отомстить начальнику, для чего пришел к его дому, чтобы забить его скот. Там он застал девушку за кормлением свиней. Мужчина взял палку и ударил ее по голове, а когда девушка упала без сознания, скрылся с места происшествия.
https://ria.ru/20241121/peterburg-1984971220.html
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ужурский район
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РИА Новости
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Подозреваемый в убийстве школьницы о своих действиях
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происшествия, ужурский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ужурский район, Следственный комитет России (СК РФ)
По делу о смерти девушки в загоне для свиней задержали подозреваемого

СК задержал подозреваемого по делу о погибшей в загоне для свиней девушке

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КРАСНОЯРСК, 26 ноя — РИА Новости. В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве девушки, тело которой нашли в загоне для свиней, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
"В рамках расследования следователями и криминалистами СК при взаимодействии с сотрудниками полиции установлено, что к гибели девушки может быть причастен житель деревни Ушканка Ужурского района, проживающий по соседству, который причинил девушке телесные повреждения, в результате чего она потеряла сознание", — говорится в релизе.
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Тело 17-летней ученицы 11-го класса со следами укусов свиней нашли около полуночи 23 ноября в деревянной постройке на территории частного дома в деревне Ушанка Ужурского района. Обнаружил погибшую ее друг. Прибывшие на место медики констатировали смерть школьницы.
Следственный комитет установил, что она умерла от кровопотери из-за повреждения бедренной артерии, и первоначально не рассматривал версии о криминальном характере смерти. Но позже выяснилось, что девушку ударили по голове.
В красноярской прокуратуре рассказали, что подозреваемый работал на отца погибшей в АО "Андроновское" и был недоволен решениями руководства. В день происшествия он, будучи пьяным, решил отомстить начальнику, для чего пришел к его дому, чтобы забить его скот. Там он застал девушку за кормлением свиней. Мужчина взял палку и ударил ее по голове, а когда девушка упала без сознания, скрылся с места происшествия.
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ПроисшествияУжурский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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