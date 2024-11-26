https://ria.ru/20241126/sk-1985708972.html

Появились подробности по делу о погибшей в загоне для свиней девушке

Появились подробности по делу о погибшей в загоне для свиней девушке - РИА Новости, 26.11.2024

Появились подробности по делу о погибшей в загоне для свиней девушке

Погибшая в загоне для свиней в Красноярском крае 17-летняя девушка могла потерять сознание после того, как ее ударил рогом бык, сообщает региональная... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T08:45

2024-11-26T08:45

2024-11-26T08:45

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 26 ноя – РИА Новости. Погибшая в загоне для свиней в Красноярском крае 17-летняя девушка могла потерять сознание после того, как ее ударил рогом бык, сообщает региональная пресс-служба СК РФ. Ранее ведомство сообщало, что вечером 23 ноября в деревянной постройке на территории частного дома, расположенного в деревне Ушанка Ужурского района, обнаружено тело 17-летней девушки с множественными следами укусов животных, предположительно, свиней, в области головы и различных частей тела. В прокуратуре Красноярского края отмечали, что девушка училась в 11-м классе. Её нашел друг ближе к полуночи. Прибывшие на место медики констатировали смерть школьницы. В понедельник региональный СК сообщал РИА Новости, что девушка умерла от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии. "В момент (когда девушка пошла кормить домашний скот - ред.) в постройке в закрытых стойлах находились быки и свиньи. Вероятно, два быка вышли в коридор загона и один из них ударил девушку по голове рогом, в результате чего она потеряла сознание. После этого в коридоре загона на нее напали свиньи и причинили ей телесные повреждения в виде укусов", - говорится в сообщении. Журналистам в пресс-службе регионального СК уточнили, что из сарая быки убежали, на момент осмотра места происшествия их не было. Кроме того, в ведомстве добавили, что большие свиньи оставались закрытыми в стойле, девушку покусали небольшие, которые сумели выбраться в дырки.

https://ria.ru/20241120/ljubertsy-1984817506.html

https://ria.ru/20241122/veter-1985123289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)