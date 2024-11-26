Появились подробности по делу о погибшей в загоне для свиней девушке
СК: в Красноярском крае девушку, погибшую в загоне для свиней, мог ударить бык
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 26 ноя – РИА Новости. Погибшая в загоне для свиней в Красноярском крае 17-летняя девушка могла потерять сознание после того, как ее ударил рогом бык, сообщает региональная пресс-служба СК РФ.
Ранее ведомство сообщало, что вечером 23 ноября в деревянной постройке на территории частного дома, расположенного в деревне Ушанка Ужурского района, обнаружено тело 17-летней девушки с множественными следами укусов животных, предположительно, свиней, в области головы и различных частей тела. В прокуратуре Красноярского края отмечали, что девушка училась в 11-м классе. Её нашел друг ближе к полуночи. Прибывшие на место медики констатировали смерть школьницы. В понедельник региональный СК сообщал РИА Новости, что девушка умерла от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии.
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"В момент (когда девушка пошла кормить домашний скот - ред.) в постройке в закрытых стойлах находились быки и свиньи. Вероятно, два быка вышли в коридор загона и один из них ударил девушку по голове рогом, в результате чего она потеряла сознание. После этого в коридоре загона на нее напали свиньи и причинили ей телесные повреждения в виде укусов", - говорится в сообщении.
Журналистам в пресс-службе регионального СК уточнили, что из сарая быки убежали, на момент осмотра места происшествия их не было. Кроме того, в ведомстве добавили, что большие свиньи оставались закрытыми в стойле, девушку покусали небольшие, которые сумели выбраться в дырки.
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