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Появились подробности по делу о погибшей в загоне для свиней девушке - РИА Новости, 26.11.2024
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08:45 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/sk-1985708972.html
Появились подробности по делу о погибшей в загоне для свиней девушке
Появились подробности по делу о погибшей в загоне для свиней девушке - РИА Новости, 26.11.2024
Появились подробности по делу о погибшей в загоне для свиней девушке
Погибшая в загоне для свиней в Красноярском крае 17-летняя девушка могла потерять сознание после того, как ее ударил рогом бык, сообщает региональная... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T08:45
2024-11-26T08:45
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 26 ноя – РИА Новости. Погибшая в загоне для свиней в Красноярском крае 17-летняя девушка могла потерять сознание после того, как ее ударил рогом бык, сообщает региональная пресс-служба СК РФ. Ранее ведомство сообщало, что вечером 23 ноября в деревянной постройке на территории частного дома, расположенного в деревне Ушанка Ужурского района, обнаружено тело 17-летней девушки с множественными следами укусов животных, предположительно, свиней, в области головы и различных частей тела. В прокуратуре Красноярского края отмечали, что девушка училась в 11-м классе. Её нашел друг ближе к полуночи. Прибывшие на место медики констатировали смерть школьницы. В понедельник региональный СК сообщал РИА Новости, что девушка умерла от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии. "В момент (когда девушка пошла кормить домашний скот - ред.) в постройке в закрытых стойлах находились быки и свиньи. Вероятно, два быка вышли в коридор загона и один из них ударил девушку по голове рогом, в результате чего она потеряла сознание. После этого в коридоре загона на нее напали свиньи и причинили ей телесные повреждения в виде укусов", - говорится в сообщении. Журналистам в пресс-службе регионального СК уточнили, что из сарая быки убежали, на момент осмотра места происшествия их не было. Кроме того, в ведомстве добавили, что большие свиньи оставались закрытыми в стойле, девушку покусали небольшие, которые сумели выбраться в дырки.
https://ria.ru/20241120/ljubertsy-1984817506.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности по делу о погибшей в загоне для свиней девушке

СК: в Красноярском крае девушку, погибшую в загоне для свиней, мог ударить бык

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КРАСНОЯРСК, 26 ноя – РИА Новости. Погибшая в загоне для свиней в Красноярском крае 17-летняя девушка могла потерять сознание после того, как ее ударил рогом бык, сообщает региональная пресс-служба СК РФ.
Ранее ведомство сообщало, что вечером 23 ноября в деревянной постройке на территории частного дома, расположенного в деревне Ушанка Ужурского района, обнаружено тело 17-летней девушки с множественными следами укусов животных, предположительно, свиней, в области головы и различных частей тела. В прокуратуре Красноярского края отмечали, что девушка училась в 11-м классе. Её нашел друг ближе к полуночи. Прибывшие на место медики констатировали смерть школьницы. В понедельник региональный СК сообщал РИА Новости, что девушка умерла от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии.
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"В момент (когда девушка пошла кормить домашний скот - ред.) в постройке в закрытых стойлах находились быки и свиньи. Вероятно, два быка вышли в коридор загона и один из них ударил девушку по голове рогом, в результате чего она потеряла сознание. После этого в коридоре загона на нее напали свиньи и причинили ей телесные повреждения в виде укусов", - говорится в сообщении.
Журналистам в пресс-службе регионального СК уточнили, что из сарая быки убежали, на момент осмотра места происшествия их не было. Кроме того, в ведомстве добавили, что большие свиньи оставались закрытыми в стойле, девушку покусали небольшие, которые сумели выбраться в дырки.
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