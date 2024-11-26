https://ria.ru/20241126/siluanov-1985734597.html
Силуанов назвал нынешний курс рубля благоприятным для экспортеров
Силуанов назвал нынешний курс рубля благоприятным для экспортеров - РИА Новости, 26.11.2024
Силуанов назвал нынешний курс рубля благоприятным для экспортеров
Курс рубля для экспортеров важнее ключевой ставки Центробанка, а сейчас его уровень благоприятен для экспорта, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:25
2024-11-26T11:25
2024-11-26T16:10
экономика
антон силуанов
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Курс рубля для экспортеров важнее ключевой ставки Центробанка, а сейчас его уровень благоприятен для экспорта, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на международном форуме Финансового университета. "Самое главное — курс для экспорта важнее ставки", — сказал он. Этой репликой глава Минфина ответил гендиректору госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову, который утверждал, что экспорт продукции с длительным циклом производства при нынешнем уровне ключевой ставки, видимо, придется приостановить."Я не говорю, что он хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень и очень даже способствующий экспорту", — добавил Силуанов.Чемезов со своей стороны обратил внимание на проблему с экспортом. "Поскольку львиная доля продукции, которую мы производим и готовы экспортировать, это продукция длительного цикла производства — от года и более, понятно, что при экспортном контракте авансовые платежи составляют порядка 20-30 процентов, не более. Все остальное необходимо брать в кредит. При такой ключевой ставке, конечно, это просто безумие. У нас любой контракт становится уже убыточным", — считает он.Из-за этого, полагает Чемезов, экспорт такой продукции, как авиация, средства ПВО, судостроение, вскоре придется останавливать. "Потому что сегодня уже средств для того, чтобы произвести эту продукцию, у нас нет. Брать кредиты под такой процент, значит, мы через короткий промежуток времени станем банкротами. И придем опять в правительство с протянутой рукой, будем говорить: дайте нам денег для того, чтобы сохранить наше производство", — добавил глава "Ростеха".Чемезов не впервые поднимает эту тему. В октябре, выступая в Совете Федерации, он говорил, что экспорт высокотехнологичной продукции уже снижается из-за высокой ключевой ставки и нужно что-то предпринимать либо экспорт придется прекратить. Ставка тогда составляла 19 процентов годовых, но в октябре ее повысили до рекордных 21 процента.
https://ria.ru/20241119/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
https://ria.ru/20241108/stavka-1982642447.html
https://ria.ru/20241119/nabiullina-1984607606.html
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экономика, антон силуанов
Экономика, Антон Силуанов
Силуанов назвал нынешний курс рубля благоприятным для экспортеров
Силуанов: курс рубля для экспортеров важнее ключевой ставки ЦБ
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Курс рубля для экспортеров важнее ключевой ставки Центробанка, а сейчас его уровень благоприятен для экспорта, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на международном форуме Финансового университета.
"Самое главное — курс для экспорта важнее ставки", — сказал он.
Этой репликой глава Минфина ответил гендиректору госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову, который утверждал, что экспорт продукции с длительным циклом производства при нынешнем уровне ключевой ставки, видимо, придется приостановить.
«
"Я не говорю, что он хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень и очень даже способствующий экспорту", — добавил Силуанов.
Чемезов со своей стороны обратил внимание на проблему с экспортом.
"Поскольку львиная доля продукции, которую мы производим и готовы экспортировать, это продукция длительного цикла производства — от года и более, понятно, что при экспортном контракте авансовые платежи составляют порядка 20-30 процентов, не более. Все остальное необходимо брать в кредит. При такой ключевой ставке, конечно, это просто безумие. У нас любой контракт становится уже убыточным", — считает он.
Из-за этого, полагает Чемезов, экспорт такой продукции, как авиация, средства ПВО, судостроение, вскоре придется останавливать.
"Потому что сегодня уже средств для того, чтобы произвести эту продукцию, у нас нет. Брать кредиты под такой процент, значит, мы через короткий промежуток времени станем банкротами. И придем опять в правительство с протянутой рукой, будем говорить: дайте нам денег для того, чтобы сохранить наше производство", — добавил глава "Ростеха".
Чемезов не впервые поднимает эту тему. В октябре, выступая в Совете Федерации, он говорил, что экспорт высокотехнологичной продукции уже снижается из-за высокой ключевой ставки и нужно что-то предпринимать либо экспорт придется прекратить. Ставка тогда составляла 19 процентов годовых, но в октябре ее повысили до рекордных 21 процента.